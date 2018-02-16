Okullardaki 'el yazısı' uygulaması bir kez daha değişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nca sınıf öğretmeninin tercihine bırakılan ilkokul 1’inci sınıflar için ‘el yazısı’ uygulamasında yeniden değişikliğe gidildi. Yayınlanan genelgeye göre yazı konusunda karar artık “okul zümreleri” tarafından verilecek. Yeni uygulama gelecek öğretim yılında başlayacak.

Gamze Kolcu'nun Hürriyet’te yer alan haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl aldığı kararla el yazısı zorunluluğunu kaldırmış tercihi öğretmene bırakmıştı. Bu yıl sadece öğretmenlerin yüzde 5’inin el yazısını tercih etmesi ve aynı okulda farklı uygulamaların sorunlara neden olması üzerine yazı konusunda “okul içinde birlik” zorunluluğu getirildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçen yıl mayıs ayında yapılan “İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme” toplantısında, eğik yazı dayatmasını kaldırdıklarını ilan etmişti. Haziran ayında ise el yazısı kararı öğretmenin tercihine bırakılmıştı. Öğretim programında, “Ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi” benimsenmiş ve ilk okuma yazma öğretiminin dik temel harf ya da birleşik eğik harflerle yapılmasına karar verilmişti. Bu yıl öğretmenlerden dik temel harfler ile mi yoksa el yazısıyla mı eğitim vermek istedikleri sorulmuş ve tercihler doğrultusunda eğitim materyalleri öğretmenlere gönderilmişti.

Sadece yüzde 5’i el yazısını seçti

Edinilen bilgiye göre, tercihin öğretmene bırakılması, sahada sorun yaşanmasına neden oldu. Aynı okulda farklı yazı türlerinin seçilmesi, hem öğretmenler için hem de öğrenciler için zorlukları da beraberinde getirdi. Yan yana iki ayrı birinci sınıfta farklı yazı stilleri uygulandı, bakanlık sınıflara farklı öğretim programları ve kitaplar gönderdi. İlk uygulamada öğretmenlerin yüzde 95’i dik temel harfleri seçerken sadece yüzde 5’i el yazısını tercih etti.

Zümre öğretmenler kurulu karar verecek

Gelişmeleri değerlendiren bakanlık, el yazısı kararında değişikliğe gitti. Artık el yazısıyla mı yoksa dik temel harflerle mi eğitime başlanacağına Okul Zümre Öğretmenler Kurulu karar verecek. Birinci sınıfları okutan tüm öğretmenlerin kararı ve okul yöneticilerinin koordinesi doğrultusunda tek bir yazı stili belirlenecek. Zümre kararıyla tüm okulda tek bir yazı karakterinin kullanılması sağlanacak.

"Tek yazı stilinde kitap isteyin"

Bakanlık, yazı konusuyla ilgili illere genelge gönderdi. Hürriyet’in ulaştığı genelgeye göre, yeni uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlayacak. Genelge ile okullardan, “2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulacak 1. sınıf Türkçe ders kitap ihtiyacının belirlenmesinde okul müdürlüklerimizce dik temel yazı veya birleşik eğik yazı stillerinden hangisiyle öğrencilere eğitim verileceği kararının okul zümre öğretmenler kurulunca alınması ve alınan karar doğrultusunda tek yazı stilinde kitap ihtiyacı girişinin yapılması” istendi.