"Okullarda zorunlu mevlit etkinlikleri ENSAR vakfıyla planlanıyor; harem selamlık düzeni mi olacak?"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Mevlit Kandili vesilesiyle okullarda düzenlenen, katılımın zorunlu olduğu ‘Mevlid-i Nebi’ etkinliklerini Meclis gündemine taşıdı. Yılmaz, “Mevlit etkinlikleri üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara yazı gönderilmiş midir? Bakanlığın TÜRGEV gibi vakıflarla imzaladığı protokol kapsamında etkinliği gerçekleştirmekte olduğu iddiaları doğru mudur?” sorularını yöneltti.

Bu tür etkinliklerin sürekliliğinin olup olmayacağını soran Yılmaz, “Bu etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla mı yapılmaktadır? Değilse Bakanlığın da üzerinde bir talimatla mı gerçekleştirilmektedir? Bu etkinlikler TÜRGEV ve ENSAR gibi vakıflarla mı planlanmaktadır?” dedi.

“Öğrenciler harem-selamlık düzeninde mi etkinliğe katılacak?”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılması istenen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri hangi yaş aralığından seçilecektir diye soran Yılmaz, “Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler harem-selamlık düzeninde mi etkinliğe katılacaktır? Kız öğrencilerin başını örtmesi istenecek midir?” dedi.

Alevilikte mevlit gibi bir ritüel olmadığını hatırlatan Yılmaz, “ Hükümet milli eğitim politikasını tüm diğer inançları dışlayarak mı oluşturmak istemektedir?” diyen Yılmaz’ın Yılmaz, önergesinde şu soruların da yanıtlanması istendi:

-Milli eğitim anlayışını okullarda dini tören düzenlemeye kadar vardırmış olan Bakanlığın milli eğitimi dinselleştirme ve laik eğitim çizgisinden çıkarma hedefi var mıdır? Söz konusu etkinlik, öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açmayacak mıdır?

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim hedefleri arasında sünni-islam inancına ait dini töreni zorunlu şekilde uygulamak yer almakta mıdır? Bu tutum devleti bir inanç kesimine ilişkin misyonerlik görevi ile yükümlendirmek değil midir? Bu etkinliklerle İnançlar arasında eşitlikçi bir tutumun sergilendiği düşünülmekte midir?

- Milli Eğitim Bakanlığı islam inancından farklı herhangi bir inanca ait ritüeller çerçevesinde tüm okullarda herhangi bir etkinlik yapmış mıdır?

- Bu tür etkinlikler yurt geneline yayılmış mıdır? Hangi illerde ve ilçelerde yapılması planlanmıştır?”