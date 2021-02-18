Okullarda yapılamayan yüz yüze eğitim camilerde yapılıyor

Koronavirüs nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim uzun süre yapılamazken çocuklar, Diyanet’in, “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında camilerde bir araya getirildi.

Çok sayıda kentte okul çağındaki çocuklar, “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında çeşitli nedenlerle camilere toplandı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim dijital platformlara taşınırken Diyanet, bazı kentlerde yüz yüze etkinlikler gerçekleştirdi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Bolu Hacı Emin Efendi Camii’nde, Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe 10’un üzerinde öğrenci katıldı. Yaşları 10 ila 15 arasında değişen ve “Gençliğe Değer Projesi” çalışmaları için camide bir araya getirilen öğrencilere Diyanet’in, “Geçerken” isimli dergisi dağıtıldı.

Bolu’daki çalışmaların bir benzeri Zonguldak’ta da yapıldı. İl Müftülüğü, proje kapsamında her hafta farklı bir camide gençlerle buluşma kararı aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Her din görevlisi en az 10 gencimiz ile ilgilenecek” hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar için çocuklar yine, camilere taşındı.

Van’da gerçekleştirilen etkinlikler ise “Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın tensipleri ile başlatılan, ‘Gençliğe Değer Projesi’ kapsamında görevlilerimiz camilerde gençlere rehberlik etmeye devam ediyor” ifadesi ile duyuruldu. Proje kapsamında sohbet programları, kitap okuma halkaları ve “Muhtelif kültürel etkinlikler” gerçekleştirildiği bildirildi. Programların, “Maske ve fiziki mesafe kurallarına dikkat edilerek” sürdürüldüğü belirtildi.