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Yaşam

Okullarda şiddet yüzde 70 azaldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda şiddeti önlemeye yönelik başlattığı çalışma olumlu sonuç verdi. Şiddet yüzde 70 azaldı.

21 Ocak 2009 02:00

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2006’da başlattığı, okullarda şiddeti önlemeye yönelik çalışma sonucunda şiddet olaylarında ortalama yüzde 70 azalma meydana geldi. Proje, suçu oluşmadan önlemeyi amaçlıyor.

Öğrenciler, boş zamanlarını güvenlik problemi yaşamadan okulda ilgileri doğrultusunda değerlendirebiliyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre 7-18 yaş grubu çocukların okul dışında şiddete dayalı vakalarında 2008 Ağustos’u itibarıyla yüzde 42,48 azalma görüldü.

İlk yıl okul içi disiplin suçlarında yüzde 76.7, ikinci yıl ise yüzde 68’lik düşüş görüldü.

Dilek mektupları tek tek incelendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sıkıntıların tespiti için eğitim kurumlarına dilek kutuları koydurmuştu. Böylece öğrencilerin yüz yüze konuşamadığı konuları dile getirmeleri sağlandı. Bu kutulara atılan 273 bin dilek mektubu tek tek incelendi. Haklı görülen 113 bin talep için çözüm üretildi. Okullarda alınan bu önlemler şöyle:

* Toplum destekli polislerden yararlanıldı.

* Okulların ayrıntılı planları çıkarıldı.

* İlk suçunu işleyen öğrenci incelendi.

* Çevrede bilinçlendirme yapısı oluşturuldu.

* Belediye işbirliğiyle çevre temizliği sağlandı.

* Suçla mücadele okuldan başlatıldı.

* Rehber öğretmenler ailelerle işbirliği yaptı.

* Öğrencilerin zamanlarının büyük kısmını okulda geçirmeleri sağlandı.

* Kötü alışkanlıkla mücadele öğretildi.

* Spor ve sosyal etkinlik artırıldı.

* Öğrencinin kendini ispata olanak tanındı.

* Hafta sonları öğrencilerin okulda aktivitelere katılmaları sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, 2.5 yıl önce göreve geldiğinde kenar semtlerdeki bazı okullarda sorunlar olduğunu belirterek, "İlk önce öğrenci ve velinin isteğini araştırdık. Okullarda bilgisayar odalarını her saat kullanılacak hale getirdik. Belediye işbirliğiyle 118 kapalı spor salonu hizmete soktuk. Binin üzerinde spor kulübü kurdurduk. Emniyetle işbirliğiyle okul önlerine sivil ekipler yerleştirdik. Bunlar şiddet olaylarının yüzde 80 azalmasına neden oldu" dedi.

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