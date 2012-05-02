Bu yıl hangi üniversitenin bahar şenliğinde kimler sahne alacak?

Türkü Özcan

Türkiye'de birçok üniversitede gerçekleşen bahar şenlikleri bu yıl çok daha renkli konserlere ve aktivitelere sahne olacak. Öte yandan üniversitelerin dışında liseler de kendi bahar şenliklerini yapmak için hazırlıklara başladı.

İşte bazı üniversite ve liselerdeki bahar şenkliklerinin programları:

Maltepe Üniversitesi Bahar Şenliği

01 - 11 Mayıs

Maltepe Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Bahara ilk "Merhaba" diyen üniversite şenliğinde, yüzbinler buluşuyor.

Anadolu yakasının en büyük açık hava sahnesi olan ‘Maltepe Üniversitesi Marmara Açık Hava Tiyatrosu’ Lila Organization eşliğinde, birbirinden değerli sanatçıların vereceği konserlere ev sahipliği yapıyor.

Amfi Tiyatro Konserleri;

1 Mayıs Salı – Volkan Konak

4 Mayıs Cuma – Sıla

9 Mayıs Çarşamba – Murat Boz

Açık Sahne Konserleri;

2 Mayıs Çarşamba – Redd

8 Mayıs Salı – Gökçe

10 Mayıs Perşembe – Kurban

11 Mayıs Cuma - Aslı

Sakarya Üniversitesi Bahar Şenliği

2 - 4 Mayıs

Konser Programı:

2 Mayıs - Yüksek Sadakat

3 Mayıs - Cüneyt Ergin / Gökçe

4 Mayıs - Yalın

Ankara Üniversitesi İnek Bayramı

Bu yıl 4 - 5 Mayıs günleri fakültemizde yapılacak İnek Bayramı şenliklerine 40. yılını dolduran 1972 mezunları katılacak.

4 Mayıs SBF Aziz Köklü Amfisinde (Büyük Amfi)

Program:

Saat 10.30 - Açılış ve konuşmalar

Saat 12.00 - Kurtuluş’a kadar İNEK yürüyüşü

Saat 13.30 - Öğle yemeği

Saat 19.00 - Mülkiyeliler Birliği’nde akşam yemeği ve sinevizyon gösterisi.

Koç Üniversitesi Bahar Şenliği

05 Mayıs, 12:00

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen Bahar Şenliği ’12, 5 Mayıs Cumartesi günü Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenecek. Üniversitelilere 15 saat süren doyumsuz bir müzik şöleni yaşatacak bahar şenliğinin ana sahnesinde Gripin, Hande Yener, Sezen Aksu Acoustic Band ve Kenan Doğulu canlı performanslarıyla yer alacak.

Etkinlik Programı

12.00 - Kapı açılış

12.00-19.00 - Stand Aktiviteleri ve Festival Oyunları

19.00 - Gripin

20.45 - Hande Yener

22.30 - Sezen Aksu Acoustic Band

00.30 - Kenan Doğulu

Hacettepe Üniversitesi Bahar Şenliği

14 - 18 Mayıs

Şenlik Programı:

7 Mayıs Pazartesi - Gökçe / Grup 84

8 Mayıs Salı - Luxus / Ezginin Günlüğü

9 Mayıs Çarşamba Ozan Doğulu / Duman

10 Mayıs Perşembe - Ferhat Göçer

Bahar Şenliği için (Alternatif Sahne) Program aşağıdaki gibidir:

7 Mayıs Pazartesi - Dj Umutcan / Blackjack / Modent / Defne

8 Mayıs Salı - Voila / Türk Halk Müziği Topluluğu / Irmak / Plan

9 Mayıs Çarşamba - Elauria / Gravity / Dj Ufuk / Emrah Hacıoğlu

10 Mayıs Perşembe - Klişe / Afratafra

İstanbul Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği

7 - 11 Mayıs

Koner Programı:

7 Mayıs - Murat Boz / DJ Suat A.

8 Mayıs - Duman / Model

9 Mayıs - Halil Sezai / Gökçe

10 Mayıs - Athena

11 Mayıs - Hadise

Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Şenliği

7 - 11 Mayıs

Konser Programı:

7 Mayıs - İskender Paydaş

8 Mayıs - Murat Boz

9 Mayıs - Şebnem Ferah

10 Mayıs - Grup 84

11 Mayıs - Feridun Düzağaç

Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği

7 - 11 Mayıs

7 Mayıs - Model

8 Mayıs - henüz açıklanmadı

9 Mayıs - henüz açıklanmadı

10 Mayıs - Gökçe

11 Mayıs - Şebnem Ferah

Ege Üniversitesi Bahar Şenliği 7 - 18 Mayıs Program: 7 Mayıs - 20:30 - Açılış Töreni ve "Zakkum" Şenlik Açılış Konseri 8-10 Mayıs - 17:00-22:00 - Amatör Grup Konserleri 14 Mayıs - 21:00 - Model Konseri 15-17 Mayıs - 21:00 - 4. Açık Hava Sineması Günleri 17 Mayıs - 20:00 - Burcu Göker ve Eric Jenkins Konseri 18 Mayıs - 14:00 - "Mutfak Anadolu'da" Söyleşisi: Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ayça Erturan

Malatya İnönü Üniversitesi Bahar Şenliği 8 - 11 Mayıs Konser Programı: 8 Mayıs - 20.30 - Kubat 9 Mayıs - 20.30 - Hande Yener 10 Mayıs - 20.30 - Pilli Bebek 11 Mayıs - 20.30 - Ozan Doğulu / 21.30 - Duman

İstanbul Üniversitesi Bahar Şenliği

8 - 12 Mayıs

İÜ Avcılar Yerleşkesi

Öğrenciler, 5 gün sürecek şenlik boyunca karaoke, DJ performansları, stand-up gösterileri, söyleşi ve paneller, çeşitli oyunlar ve turnuvalar, üniversite kulüplerinin gerçekleştireceği aktivitelerin yanı sıra profesyonel ve amatör çok sayıda sanatçı tarafından verilecek konserlerle doyasıya eğlenecek.

Şenlikte Athena, Kubat, Atiye, Duman, Mustafa Ceceli, Kolpa, Ogün Sanlısoy, Aydilge, Kırmızı, Akçay Karaazmak gibi ünlü isimler sahne alacak.

Mayfest

9 - 11 Mayıs, 12:00

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü

Her sene birbirinden önemli sanatçıları ağırlayan Kültür Üniversitesi Bahar Festivali bu sene Kenan Doğulu, Sıla ve Murat Dalkılıç ile unutulmaz bir festivale sizi davet ediyor.

09 Mayıs - Sıla ve Gece

10 Mayıs - Kenan Doğulu

11 Mayıs - Murat Dalkılıç

Doğuş Üniversitesi Bahar Şenliği

9 - 11 Mayıs, 13:00

Doğuş OtoMotion

Bahar Şenliği Programı

1.Gün

09-05-2012

Kampus Alanı

Açılış: 13:00

Dj Performans

DJ Faruk Terzi / Kral Pop 19:00 / 21:00

DJ Burak Yeter 21:30 / 24:00

Çarşamba Saat 24:00 Kapanış

2. Gün

10-05-2012

Kampus Alanı

Açılış:13:00

Dj Performans

DJ Feryal Aslan 19:00 / 21:00

DJ Tamer Şengül /Kral Pop 21:30 / 24:00

10-05-2012 Perşembe Saat 24:00 Kapanış

3. Gün

11-05-2012

Açılış:13:00

Yer Selimiye Spor StadıStadyum Programı

Dj-Performans

DJ Funky C / Power Fm 19:00 / 20:30

Zakkum 20:30 / 22:00

Ziynet Sali 22:00 / 24:00

Kapanış 24:00

ODTÜ Bahar Şenliği

9 - 12 Mayıs, 08.00

Türkiye'ye Bahar Şenliği kavramını taşıyan Uluslararası Gençlik Topluluğu 1986'dan bu yana her yıl mayıs ayında ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'ni düzenlemektedir.

Şenliğe Gelmesi Beklenen Gruplar ve Sanatçılar arasında Yer alan isimler ise;

Gökhan Türkmen

Model

Göksel

Gazikent Hasan Kalyoncu Üni. Bahar Şenlikleri

10 - 11 Mayıs

Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep

Türk pop müziğinin önde gelen isimleri Murat Boz ve Mustafa Ceceli ile rock sahnesinin vazgeçilmezi Gripin Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde.

10 Mayıs - Murat Boz

11 Mayıs - Mustafa Ceceli & Gripin

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bahar Şenliği

10 - 13 Mayıs

Konser Programı

10 Mayıs - Athena

11 Mayıs - Göksel

12 Mayıs - Feridun Düzağaç

13 Mayıs - Grup 84

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği

12 - 14 Mayıs

Abant İzzet Baysal üniversitesi, bahar şenlikleri etkinliğe ev sahipliği yapacağı 3 günlük şenlikle bahara merhaba diyor.

Konser Programı:

12 Mayıs - Mustafa Ceceli

13 Mayıs - Emre Aydın

14 Mayıs - Işın Karaca

Marmara Üniversitesi Bahar Şenliği

14 Mayıs - 19 Mayıs

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü

Göztepe Kampüsünde gerçekleşecek şenlik, üniversitelilere 6 gün süren doyumsuz bir müzik ve eğlence şöleni yaşatacak. Festivalde ana sahnede MFÖ, Model, Hayko Cepkin, Gökçe canlı performansıyla sahne alacak. Ünlü şarkıcılar, gruplar ve DJ' lerin sahne alacağı festivalde, eğlenceli outdoor oyunları ile ödüllü yarışmalar da düzenlenecek.

Konserler;

14 Mayıs - MFÖ

15 Mayıs - Model

16 Mayıs - Hayko Cepkin

18 Mayıs - Gökçe

19 Mayıs - Şebnem Ferah

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bahar Şenliği

15 - 17 Mayıs

Konser Programı:

15 Mayıs - Hayko Cepkin

16 Mayıs - Grup 84

17 Mayıs - Grup Mecaz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bahar Şenliği

21 - 23 Mayıs

Konser Programı:

21 Mayıs - TNK

22 Mayıs - Hande Yener

23 Mayıs - henüz açıklanmadı

Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenliği 24 - 25 Mayıs Konser Programı: Yavuz Bingöl Sertab Erener Demir Demirkan

Khasfest

26 Mayıs, 14:00

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü

Birbirinden eğlenceli oyunlar, lezzetli yemekler ve kulakların pasını silecek müzikler ile finaller sonrası herkesi şenliğe bekliyoruz.

Program:

14:00 Kapı Açılış

14:00- Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman

16:00-16:05 - Dans Gösterisi

16:05-17:00 - Dj Kerem Ersoy

17:00-18:00 - Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman

18:00-19:30 - Gökçe

20:00-22:00 - Duman

22:30-24:00 - Murat Boz

İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenliği

29 Mayıs, 11.00

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü

Üç gün sürecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenliği 2012’de ilk gün Ezginin Günlüğü konseri dikkat çekiyor. Birinci günün finalini ise Shaman Dans Grubu ile yapılacak. Gün boyunca devam edecek şenlik programında gençlik konserleri, dans showlar’ın yanı sıra, alışveriş sokağı ve oyun parkuru etkinlikleri dikkat çekiyor.

29 Mayıs / 16.00-18.00 Ezgi’nin Günlüğü

29 Mayıs / 21.00-22.00 Shaman Dans Gösterisi

30 Mayıs / 21.00-22.30 Murat Boz

31 Mayıs / 21.00-22.30 maNga

Liseler:

Vefa Lisesi Bahar Şenliği

30 Mayıs - 31 Mayıs

Vefa Lisesi

Türkiye’ nin en köklü eğitim kurumlarından Vefa Lisesi geleneksel bahar şenliğinin 9. su için geri sayım başladı.

1.Gün: 30.05.2012 Çarşamba

11.00 – 13.00 : 7.Kemal Sunal Kültür Sanat Ödül Töreni

13.00 – 14.00 : Söyleşi

14.00 – 16.00 : Misafir Okul Müzik Grupları Konseri

16.30- 18.00 : DJ

18.00 – 19.30 : Matmazel

20.30 – 22.00 : Cem Adrian

2.Gün: 31.05.2012 Perşembe

13.00 – 15.00 : Okul Tiyatro Gösterisi

15.30 – 17.30 : Vefa Lisesi Okul Grupları Konseri

18.30 – 20.00 : Gece

20.30 – 22.30 : Büyük Ev Ablukada

B.A.A.L. Fest

03 Haziran, 14:00

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, İstanbul

İstanbul’un en köklü okullarından biri olan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi gelenekselleşmiş Bahar Şenliği ile bu yıl da kapılarını misafirlerine açıyor.

Lila Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek ve gün boyu eğlenceli aktiviteler ile çeşitli oyunların olacağı festivalin bu yıl en büyük sürprizi ise Can Bonomo… Eurovision temsilcimiz,sevilen parçaları ile tüm festival katılımcılarını doyasıya eğlendirecek.

Ayrıca, son dönemin en popüler rock müzik grubu Büyük Ev Ablukada festivalin önemli isimlerinden. Bunun yanı sıra yeni albümü ile “indie” müziğinin ülkemizdeki en keyifli temsilcisi “Biz” ve sonsuz “rock’nroll” Sahte Rakı günün eğlenceli isimlerinden.

Burak Bora Anadolu Lisesi Festivali

25 Mayıs, 14:00

Burak Bora Anadolu Lisesi

Gün boyu sürecek eğlence aktivitelerinde binlerce genç, Lila Organization eşliğinde doyasıya eğlenirken bir taraftan da Türkiye’nin en büyük Rock Müzik Gruplarından Duman ile müziğin tadını çıkaracaklar.

Duman’ın hemen öncesinde ise yeni albümleri ile ses getiren “İndie” müziğin ülkemizdeki temsilcisi “Biz” sahnede olacak.

Ayrıca gün boyu Şişme Oyun Parkları, Adrenalin Dolu Aktiviteler de sizi bekliyor olacak…