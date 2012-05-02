Bu yıl hangi üniversitenin bahar şenliğinde kimler sahne alacak?

Türkü Özcan
Türkiye'de birçok üniversitede gerçekleşen bahar şenlikleri bu yıl çok daha renkli konserlere ve aktivitelere sahne olacak. Öte yandan üniversitelerin dışında liseler de kendi bahar şenliklerini yapmak için hazırlıklara başladı.
İşte bazı üniversite ve liselerdeki bahar şenkliklerinin programları:
Maltepe Üniversitesi Bahar Şenliği
01 - 11 Mayıs
Maltepe Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu
Bahara ilk "Merhaba" diyen üniversite şenliğinde, yüzbinler buluşuyor.
Anadolu yakasının en büyük açık hava sahnesi olan ‘Maltepe Üniversitesi Marmara Açık Hava Tiyatrosu’ Lila Organization eşliğinde, birbirinden değerli sanatçıların vereceği konserlere ev sahipliği yapıyor.
Amfi Tiyatro Konserleri;
1 Mayıs Salı – Volkan Konak
4 Mayıs Cuma – Sıla
9 Mayıs Çarşamba – Murat Boz
Açık Sahne Konserleri;
2 Mayıs Çarşamba – Redd
8 Mayıs Salı – Gökçe
10 Mayıs Perşembe – Kurban
11 Mayıs Cuma - Aslı
Sakarya Üniversitesi Bahar Şenliği
2 - 4 Mayıs
Konser Programı:
2 Mayıs - Yüksek Sadakat
3 Mayıs - Cüneyt Ergin / Gökçe
4 Mayıs - Yalın
Ankara Üniversitesi İnek Bayramı
Bu yıl 4 - 5 Mayıs günleri fakültemizde yapılacak İnek Bayramı şenliklerine 40. yılını dolduran 1972 mezunları katılacak.
4 Mayıs SBF Aziz Köklü Amfisinde (Büyük Amfi)
Program:
Saat 10.30 - Açılış ve konuşmalar
Saat 12.00 - Kurtuluş’a kadar İNEK yürüyüşü
Saat 13.30 - Öğle yemeği
Saat 19.00 - Mülkiyeliler Birliği’nde akşam yemeği ve sinevizyon gösterisi.
Koç Üniversitesi Bahar Şenliği
05 Mayıs, 12:00
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Koç Üniversitesi “Sosyal Aktiviteler Kulübü” tarafından düzenlenen Bahar Şenliği ’12, 5 Mayıs Cumartesi günü Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenecek. Üniversitelilere 15 saat süren doyumsuz bir müzik şöleni yaşatacak bahar şenliğinin ana sahnesinde Gripin, Hande Yener, Sezen Aksu Acoustic Band ve Kenan Doğulu canlı performanslarıyla yer alacak.
Etkinlik Programı
12.00 - Kapı açılış
12.00-19.00 - Stand Aktiviteleri ve Festival Oyunları
19.00 - Gripin
20.45 - Hande Yener
22.30 - Sezen Aksu Acoustic Band
00.30 - Kenan Doğulu
Hacettepe Üniversitesi Bahar Şenliği
14 - 18 Mayıs
Şenlik Programı:
7 Mayıs Pazartesi - Gökçe / Grup 84
8 Mayıs Salı - Luxus / Ezginin Günlüğü
9 Mayıs Çarşamba Ozan Doğulu / Duman
10 Mayıs Perşembe - Ferhat Göçer
Bahar Şenliği için (Alternatif Sahne) Program aşağıdaki gibidir:
7 Mayıs Pazartesi - Dj Umutcan / Blackjack / Modent / Defne
8 Mayıs Salı - Voila / Türk Halk Müziği Topluluğu / Irmak / Plan
9 Mayıs Çarşamba - Elauria / Gravity / Dj Ufuk / Emrah Hacıoğlu
10 Mayıs Perşembe - Klişe / Afratafra
İstanbul Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği
7 - 11 Mayıs
Koner Programı:
7 Mayıs - Murat Boz / DJ Suat A.
8 Mayıs - Duman / Model
9 Mayıs - Halil Sezai / Gökçe
10 Mayıs - Athena
11 Mayıs - Hadise
Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Şenliği
7 - 11 Mayıs
Konser Programı:
7 Mayıs - İskender Paydaş
8 Mayıs - Murat Boz
9 Mayıs - Şebnem Ferah
10 Mayıs - Grup 84
11 Mayıs - Feridun Düzağaç
Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği
7 - 11 Mayıs
7 Mayıs - Model
8 Mayıs - henüz açıklanmadı
9 Mayıs - henüz açıklanmadı
10 Mayıs - Gökçe
11 Mayıs - Şebnem Ferah
Ege Üniversitesi Bahar Şenliği
7 - 18 Mayıs
Program:
7 Mayıs - 20:30 - Açılış Töreni ve "Zakkum" Şenlik Açılış Konseri
8-10 Mayıs - 17:00-22:00 - Amatör Grup Konserleri
14 Mayıs - 21:00 - Model Konseri
15-17 Mayıs - 21:00 - 4. Açık Hava Sineması Günleri
17 Mayıs - 20:00 - Burcu Göker ve Eric Jenkins Konseri
18 Mayıs - 14:00 - "Mutfak Anadolu'da" Söyleşisi: Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Ayça Erturan
Malatya İnönü Üniversitesi Bahar Şenliği
8 - 11 Mayıs
Konser Programı:
8 Mayıs - 20.30 - Kubat
9 Mayıs - 20.30 - Hande Yener
10 Mayıs - 20.30 - Pilli Bebek
11 Mayıs - 20.30 - Ozan Doğulu / 21.30 - Duman
İstanbul Üniversitesi Bahar Şenliği
8 - 12 Mayıs
İÜ Avcılar Yerleşkesi
Öğrenciler, 5 gün sürecek şenlik boyunca karaoke, DJ performansları, stand-up gösterileri, söyleşi ve paneller, çeşitli oyunlar ve turnuvalar, üniversite kulüplerinin gerçekleştireceği aktivitelerin yanı sıra profesyonel ve amatör çok sayıda sanatçı tarafından verilecek konserlerle doyasıya eğlenecek.
Şenlikte Athena, Kubat, Atiye, Duman, Mustafa Ceceli, Kolpa, Ogün Sanlısoy, Aydilge, Kırmızı, Akçay Karaazmak gibi ünlü isimler sahne alacak.
Mayfest
9 - 11 Mayıs, 12:00
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü
Her sene birbirinden önemli sanatçıları ağırlayan Kültür Üniversitesi Bahar Festivali bu sene Kenan Doğulu, Sıla ve Murat Dalkılıç ile unutulmaz bir festivale sizi davet ediyor.
09 Mayıs - Sıla ve Gece
10 Mayıs - Kenan Doğulu
11 Mayıs - Murat Dalkılıç
Doğuş Üniversitesi Bahar Şenliği
9 - 11 Mayıs, 13:00
Doğuş OtoMotion
Bahar Şenliği Programı
1.Gün
09-05-2012
Kampus Alanı
Açılış: 13:00
Dj Performans
DJ Faruk Terzi / Kral Pop 19:00 / 21:00
DJ Burak Yeter 21:30 / 24:00
Çarşamba Saat 24:00 Kapanış
2. Gün
10-05-2012
Kampus Alanı
Açılış:13:00
Dj Performans
DJ Feryal Aslan 19:00 / 21:00
DJ Tamer Şengül /Kral Pop 21:30 / 24:00
10-05-2012 Perşembe Saat 24:00 Kapanış
3. Gün
11-05-2012
Açılış:13:00
Yer Selimiye Spor StadıStadyum Programı
Dj-Performans
DJ Funky C / Power Fm 19:00 / 20:30
Zakkum 20:30 / 22:00
Ziynet Sali 22:00 / 24:00
Kapanış 24:00
ODTÜ Bahar Şenliği
9 - 12 Mayıs, 08.00
Türkiye'ye Bahar Şenliği kavramını taşıyan Uluslararası Gençlik Topluluğu 1986'dan bu yana her yıl mayıs ayında ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'ni düzenlemektedir.
Şenliğe Gelmesi Beklenen Gruplar ve Sanatçılar arasında Yer alan isimler ise;
Gökhan Türkmen
Model
Göksel
Gazikent Hasan Kalyoncu Üni. Bahar Şenlikleri
10 - 11 Mayıs
Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep
Türk pop müziğinin önde gelen isimleri Murat Boz ve Mustafa Ceceli ile rock sahnesinin vazgeçilmezi Gripin Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde.
10 Mayıs - Murat Boz
11 Mayıs - Mustafa Ceceli & Gripin
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bahar Şenliği
10 - 13 Mayıs
Konser Programı
10 Mayıs - Athena
11 Mayıs - Göksel
12 Mayıs - Feridun Düzağaç
13 Mayıs - Grup 84
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenliği
12 - 14 Mayıs
Abant İzzet Baysal üniversitesi, bahar şenlikleri etkinliğe ev sahipliği yapacağı 3 günlük şenlikle bahara merhaba diyor.
Konser Programı:
12 Mayıs - Mustafa Ceceli
13 Mayıs - Emre Aydın
14 Mayıs - Işın Karaca
Marmara Üniversitesi Bahar Şenliği
14 Mayıs - 19 Mayıs
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
Göztepe Kampüsünde gerçekleşecek şenlik, üniversitelilere 6 gün süren doyumsuz bir müzik ve eğlence şöleni yaşatacak. Festivalde ana sahnede MFÖ, Model, Hayko Cepkin, Gökçe canlı performansıyla sahne alacak. Ünlü şarkıcılar, gruplar ve DJ' lerin sahne alacağı festivalde, eğlenceli outdoor oyunları ile ödüllü yarışmalar da düzenlenecek.
Konserler;
14 Mayıs - MFÖ
15 Mayıs - Model
16 Mayıs - Hayko Cepkin
18 Mayıs - Gökçe
19 Mayıs - Şebnem Ferah
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bahar Şenliği
15 - 17 Mayıs
Konser Programı:
15 Mayıs - Hayko Cepkin
16 Mayıs - Grup 84
17 Mayıs - Grup Mecaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bahar Şenliği
21 - 23 Mayıs
Konser Programı:
21 Mayıs - TNK
22 Mayıs - Hande Yener
23 Mayıs - henüz açıklanmadı
Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenliği
24 - 25 Mayıs
Konser Programı:
Yavuz Bingöl
Sertab Erener
Demir Demirkan
Khasfest
26 Mayıs, 14:00
Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü
Birbirinden eğlenceli oyunlar, lezzetli yemekler ve kulakların pasını silecek müzikler ile finaller sonrası herkesi şenliğe bekliyoruz.
Program:
14:00 Kapı Açılış
14:00- Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman
16:00-16:05 - Dans Gösterisi
16:05-17:00 - Dj Kerem Ersoy
17:00-18:00 - Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman
18:00-19:30 - Gökçe
20:00-22:00 - Duman
22:30-24:00 - Murat Boz
İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenliği
29 Mayıs, 11.00
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü
Üç gün sürecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi Bahar Şenliği 2012’de ilk gün Ezginin Günlüğü konseri dikkat çekiyor. Birinci günün finalini ise Shaman Dans Grubu ile yapılacak. Gün boyunca devam edecek şenlik programında gençlik konserleri, dans showlar’ın yanı sıra, alışveriş sokağı ve oyun parkuru etkinlikleri dikkat çekiyor.
29 Mayıs / 16.00-18.00 Ezgi’nin Günlüğü
29 Mayıs / 21.00-22.00 Shaman Dans Gösterisi
30 Mayıs / 21.00-22.30 Murat Boz
31 Mayıs / 21.00-22.30 maNga
Liseler:
Vefa Lisesi Bahar Şenliği
30 Mayıs - 31 Mayıs
Vefa Lisesi
Türkiye’ nin en köklü eğitim kurumlarından Vefa Lisesi geleneksel bahar şenliğinin 9. su için geri sayım başladı.
1.Gün: 30.05.2012 Çarşamba
11.00 – 13.00 : 7.Kemal Sunal Kültür Sanat Ödül Töreni
13.00 – 14.00 : Söyleşi
14.00 – 16.00 : Misafir Okul Müzik Grupları Konseri
16.30- 18.00 : DJ
18.00 – 19.30 : Matmazel
20.30 – 22.00 : Cem Adrian
2.Gün: 31.05.2012 Perşembe
13.00 – 15.00 : Okul Tiyatro Gösterisi
15.30 – 17.30 : Vefa Lisesi Okul Grupları Konseri
18.30 – 20.00 : Gece
20.30 – 22.30 : Büyük Ev Ablukada
B.A.A.L. Fest
03 Haziran, 14:00
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, İstanbul
İstanbul’un en köklü okullarından biri olan Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi gelenekselleşmiş Bahar Şenliği ile bu yıl da kapılarını misafirlerine açıyor.
Lila Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek ve gün boyu eğlenceli aktiviteler ile çeşitli oyunların olacağı festivalin bu yıl en büyük sürprizi ise Can Bonomo… Eurovision temsilcimiz,sevilen parçaları ile tüm festival katılımcılarını doyasıya eğlendirecek.
Ayrıca, son dönemin en popüler rock müzik grubu Büyük Ev Ablukada festivalin önemli isimlerinden. Bunun yanı sıra yeni albümü ile “indie” müziğinin ülkemizdeki en keyifli temsilcisi “Biz” ve sonsuz “rock’nroll” Sahte Rakı günün eğlenceli isimlerinden.
Burak Bora Anadolu Lisesi Festivali
25 Mayıs, 14:00
Burak Bora Anadolu Lisesi
Gün boyu sürecek eğlence aktivitelerinde binlerce genç, Lila Organization eşliğinde doyasıya eğlenirken bir taraftan da Türkiye’nin en büyük Rock Müzik Gruplarından Duman ile müziğin tadını çıkaracaklar.
Duman’ın hemen öncesinde ise yeni albümleri ile ses getiren “İndie” müziğin ülkemizdeki temsilcisi “Biz” sahnede olacak.
Ayrıca gün boyu Şişme Oyun Parkları, Adrenalin Dolu Aktiviteler de sizi bekliyor olacak…