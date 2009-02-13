Okullarda özel güvenlik dönemi

2008–2009 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin açılması ile birlikte öğrenci güvenliği ve sağlığı da en çok düşünülen ve tartışılan konulardan biri haline geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çeşitli önlemler alırken, Özel güvenlik şirketleri de hazırladıkları projeler ile güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmaya çalışıyor. Çocuk kaçırma, organ mafyası ve okul çevresindeki hırsızlık, gasp, uyuşturucu satışı gibi olayların artması üzerine yeni tedbirler alınıyor. Yöneticiler, okul çevresini denetim altına alabilmek için kameralı sistem kurduruyor veya özel güvenlik şirketleriyle anlaşma yolunu seçiyor.



Çocuklarımızı özel güvenlikler koruyacak



Güvenlik ve Temizlik sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Mis Group Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Turan, Okulların artık sadece polisler ve okullardaki mevcut görevliler ile korunamadığını, güvenliğe önem veren birçok okulda özel güvenliğin bulundurulduğunu ve bu önlemlerin öğrenci güvenliği açısından büyük bir açığı kapadığını, okullarda özel güvenliğin bulunması ailelere ve öğrencilere de güven verdiğini belirtiyor.



İyi bir eğitim alarak yetiştirilmiş Güvenlik elemanı bir okulda çalıştırılacaksa ayrıca pedagoji eğitimine tabi tutulması gerektiğini belirten Turan, “ Güvenlik personeli öğrencilere karşı nasıl davranacağını bilmeli ve olası riskleri önceden sezinleyebilmelidir. Halkla İlişkiler ve Psikoloji dalında eğitim ve testlerden geçirilmelidir” şeklinde konuştu.



Risk taşıyan okullar var



Şehir merkezinde risk taşıyan okulların olduğuna işaret eden Cevat Turan, çocukların okul çıkışında mutlaka ama mutlaka kontrollerinin yapılması gerektiğini belirtti. Bu bölgelerde iyi niyetli olmayan, okullar üzerinde bir takım hesapları olan insanların okul önlerinde bulunduklarını ve olası bir durumu önceden önlemede özel güvenlik personellerinin görev yapmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.



40 bin Güvenlik Personeli istihdam edilmesi planlanıyor



Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın, valilere gönderdiği yazıyla bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için güvenlik görevlisi istihdam edilmesinin planlandığını duyurdu. Vali başkanlığında toplanan İl Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu'ndan çıkan izin sonrası ihtiyaç duyulan güvenlikçi sayıları bakanlığa iletildi. Sayısı yaklaşık 40 bin olacak özel güvenlikçilerin hangi şartlarda istihdam edileceği de önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu sayede kriz nedeniyle işsiz kalan birçok vatandaşımıza da iş olanağı yaratılmış olacak.



