Okullarda öğrenci kalmadı!

Domuz gribinden ölenlerin sayısının 40’ı aşması tedirginliği tetikledi. Vatandaşlar en basit soğuk algınlığı belirtisinde bile çocuklarını okula göndermiyor. Sadece İstanbul’da 180 bin öğrencinin rapor aldı.



Toplumda domuz gribi tedirginliği ölü sayısının artmasına paralel olarak artarken, öğrencilerin önemli bir bölümü rapor alarak veya devamsızlık yaparak eğitimlerine ara verdi.



Öksürük, soğuk algınlığı gibi belirtilerde bile çocuklar okula gitmiyor. Birçok veli de virüsü kapmalarından korkarak çocuklarını okula göndermiyor. Bazı sınıflarda derse girenlerin sayısı sınıfmevcudunun yarısına bile

ulaşmıyor.



Günlük belirleniyor



İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik bünyesinde oluşturulan bir komisyon aracılığıyla ilçelerde okula gitmeyen çocuk sayısını günlük olarak belirliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Muammer Yıldız, “Bize yansıyan boyutuyla, devamsızlık oranı yüzde 7-8 oranında değişiyor. Çok ciddi bir devamsızlık sorunumuz yok. Tatil şu an için bizim seçeneklerimiz arasında değil.



Öğrenci gelmese de öğretmen devam etmek zorundadır. İstanbul’da yüzdelik dilimlere bakarak günlük ortalama 140- 180 bin öğrenci raporlu diye düşünebiliriz” diye konuştu. Türkiye genelinde 800 özel eğitim kurumunu bünyesinde barındıran Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği’nden (TÖ-DER) yapılan açıklamada ise şu anda her 3 öğrenciden birinin okula gitmediği belirtildi.



Erken Sömestr



Domuz gribinde vaka sayısının hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, 23 Ocak 2010’ta başlayacak sömestr tatilinin 15 gün öne çekilmesi önerildi. TÖ-DER Akademik Direktörü Prof. Dr. Adil Çağlar, “Önerimizi Bakanlığa sunacağız” dedi.



Bu arada Hakkârimerkez ve ilçelerinde artan gribal enfeksiyon olayları nedeniyle okullar 1.5, Karaman’ın Sarıveliler İlçesi’nde ise 2.5 gün tatil edildi.