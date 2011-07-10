Okullarda kola ve hamburger satışı yasaklandı!

T24 - Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları kantinlerde hamburger, kola gibi ürünlerin satılmasını yasakladı. Ayran ve meyve zorunlu oldu.









Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında, okul kantin işletmecileri ve 16 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren yeni bir uygulamayı devreye sokuyor.



Okullarda obeziteyi engellemek ve öğrencileri bilinçli beslenmeye teşvik etmek için, iki bakanlığın yapacağı ortak uygulama kapsamında, okul kantinlerindeki hamburger tipi fast food gıda, kolalı içecek, hazır meyve suları, enerji içecekleri, kızartma ve cips tipi ürünler öğrencilere satılmayacak. Bunun yerine ayran, ayran, yoğurt, meyve satışı zorunlu hale gelecek. Zararlı gıda satan kantinin sözleşmesi feshedilecek.



Radikal’in haberine göre, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr.Seraceddin Çom, uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi:



“Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin yaş ve aktivitelerine uygun mönü örneklerini hazırlayarak MEB’e iletti Önümüzdeki eğitim yılı boyunca çocuklar bu mönülere uygun şekilde beslenecek. 2012 ocak ayından itibaren, Türkiye’deki tüm kantinlerde süt, ayran, yoğurt, taze meyve suyu ve taneyle meyve satışı yapılması zorunlu hale getirilecek. Kantinlerde sıkı bir denetim başlatacağız. Ekipler şimdiden hazır. Uyarıları ve denetimleri dikkate almayan kantin işletmecilerinin anlaşmaları feshedilecek.”

Kampanya yapılacak



Sağlık Bakanlığı ve MEB işbirliğiyle 2010 yılı sonunda, ‘Beslenme Dostu Okul’ projesini başlattıklarını anımsatan Dr. Çom, “Bu projeyle çocukların sağlıklı beslenmesine yönelik, birtakım kriterler koyduk. Türkiye genelindeki 150 okula ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikası verdik. Yeni eğitim döneminde projeye hız vererek devam edeceğiz” dedi. Çom, sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini, afiş, broşür, kitap, CD ve bilgilendirici çizgi filmler hazırlandığını söyledi. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için, farklı yöntemleri de deneyeceklerini belirten Dr. Seracettin Çom, “Öğrenciler ders gördükleri sırada kapı açılacak ve çizgi film kahramanı kostümü giymiş görevliler, onlara sağlıklı beslenmeyi anlatacak” diye konuştu.



