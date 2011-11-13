-Okullarda hasar tespiti VAN (A.A) - 13.11.2011 - Van İl Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır, 32 uzman ekibin okullardaki hasar tespit çalışmasına başladığını bildirdi. Sayılır, Van'da 23 Ekim'deki depremde bir köy okulunun yıkıldığı, 145 okulun hasar gördüğünü anımsatarak, 9 Kasım'daki depremde ise okullardaki hasarın daha fazla olduğunu söyledi. Sayılır, ''32 uzman ekibimiz il genelindeki okullarımızda hasar tespit çalışmalarına başladı. Bu çalışmanın önümüzdeki hafta içinde bitmesini bekliyoruz. Ancak bu depremde önceki depreme göre okullarımızdaki hasarın daha büyük olduğunu gözlemledik. Önceki depremde sıva çatlağı bulunan Merkez Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nin kolon ve kirişlerinde çatlaklar var. Hasar tespit çalışması tamamlandıktan sonra bütün okullarımızın durumu netleşecek. Önümüzdeki fotoğrafa göre durum değerlendirmesi yaparak ağır hasarlı olup da eğitim veremeyecek durumdaki okullarla ilgili çalışma yapacağız'' dedi.