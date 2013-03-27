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Yaşam

Okullarda formaya geri dönüş!

Devlet okullarında serbest kıyafet uygulmasına karşı isteyen forma giymeye devam edecek

27 Mart 2013 10:05

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, serbest kıyafet uygulamasının zorunlu tutulmayacağını, veli kararı ile formaya devam edilebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sivas'ta devlet okulunda velilerin serbest kıyafet uygulamasına karşın formaya devam kararı almasını örnek gösterdi. "Başka okullar da bu yönde karar alabilir. Mevcut yönetmelikte bu konuda bir yasak yok" dedi.

Bakan Avcı Meclis'te, gelecek yıldan itibaren uygulanması beklenen serbest kıyafete ilişkin soruları yanıtladı. Avcı tıpkı özel okullarda olduğu gibi devlet okullarında da serbest kıyafet kararını velilerin verebileceğini söyledi. Nabi Avcı bunun önünde herhangi bir mevzuat engeli bulunmadığını dile getirdi.

Mili Eğitim Bakanı'nın bu mesajı  , gelecek yıldan itibaren başlaması öngörülen serbest kıyafet uygulamasının her devlet okulu için zorunlu tutulmayacağı, veli kararı ile formaya devam edilebileceğine işaret etti.

 

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