Okullarda cep telefonuyla eğitim dönemi

Hayatımızın en önemli teknolojik cihazı haline gelen cep telefonları artık okullarda 'akıllı eğitim cihazı' olarak kullanılacak.



1990'ların başından bu yana hayatımızın en önemli teknolojik cihazı olan cep telefonları okullara giriyor. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen 'Mobil Learning 09' adlı konferansta gündeme gelen konu, uzmanlar tarafından onay aldı.



Okullarda interaktif eğitimin bugüne kadar bilgisayarlarla gerçekleştiğini ifade eden analistler, akıllı cep telefonlarının bilgisayardan daha ucuz olduğunu, çocukların da bu cihazları bilgisayarlara oranla daha çok sevdiğini ifade etti.



3G teknolojisinin dünya çapında yaygınlaşması ve EDGE hızındaki internet bağlantılarıyla artık birer cep bilgisayarı haline gelen cep telefonları artık okullarda eğitim aracı olarak kullabilecek. ABD'deki okulların sıcak baktığı uygulamanın kısa vadede Türkiye'de hayata geçmesi oldukça zor görünüyor.



Matematikte başarı oranını artırıyor



Digital Millenial adlı firma konuyla ilgili ilk pilot uygulamasını Kuzey Carolina'daki bir okulda gerçekleştirdi. Matematik bölümünde okuyan 10. sınıf öğrencilerine içinde Windows Mobile'in öğrenciler için geliştirilen özel bir işletim sisteminin bulunduğu son model telefonlar dağıtıldı. Öğrenciler bir süre telefonda bazı matematik problemlerini çözme imkanı buldu. Süre sonunda öğrencilerin cep telefonu üzerinde problem çözmede, kağıt üzerinde problem çözmeye göre yüzde 25 daha başarılı olduğu ortaya çıktı.



Cep telefonu dağıtılan öğrencilere aylık 900 dakikalık konuşma ve 300 kısa mesaj hakkı da tanındı. Öğrenciler arasındaki konuşmalar ve kısa mesajlar sınıf öğretmenleri tarafından izlenebiliyor.



Bilgisayar üreticileri üzülecek



ABD'de düzenlenen kongrede gündeme gelen konu hayata geçerse bundan en çok zararı bilgisayar üreticileri görecek. Okullara yüzlerce bilgisayar tedarik eden üreticiler büyük bir pazarı küresel mali krizde can çekişen cep telefonu üreticilerine kaptırmış olacak.