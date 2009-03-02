Okullarda ‘bağımlı’ taraması

Milli Eğitim Bakanlığı tepkiler üzerine 2003 yılında bir kez yapıldıktan sonra durdurduğu madde bağımlısı tarama programını yeniden başlatıyor. Tarama Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okullarda gerçekleştirilmesine izin vermediği madde bağımlılığı kullanım değerlendirmesi araştırmasına 6 yıl sonra “vize” çıktı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde bu yıl içinde ESPAD olarak adlandırılan (Avrupa Gençlerde Madde Kullanını Değerlendirme) projenin tekrarlanacağını bildirdi. ESPAD projesi kapsamında Türkiye’de en son 2003 yılında çalışma yapılmış, 2007’de tekrarlanması gereken araştırma, Milli Eğitim’in onay vermemesi nedeniyle gerçekleştirilmemiş, bu durum uzmanlar tarafından TBMM Uyuşturucu İle Mücadele Araştırma Komisyonu’nda da şikayet konusu yapılmıştı.



AMATEM taşıdı



TBMM Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na bilgi veren Ankara AMATEM Direktörü ve Numune Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, konuyu komisyon gündemine taşıdı. Dilbaz komisyon üyelerinin sorularını yanıtlarken, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadığı için okullarda bilimsel araştırma yapamadıklarını bildirdi. Dilbaz komisyonun kendilerine bu konuda yardımcı olmalarını istedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Genel Kurulu’nda komisyon raporunun görüşülmesi sırasında, uzmanların beklediği “müjdeyi” verdi.



Türkiye’de madde kullanımı oranının Avrupalı ülkelerle kıyaslandığında çok düşük olduğunu, ancak bunun Türkiye’yi rehavete sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, “Bu ESPAD Projesi çalışmasını Millî Eğitim Bakanlığımız ile mutabık kaldık, 2009 yılında tekrarlıyoruz, kapsamlı biçimde tekrarlıyoruz. 2003’e göre şimdi neredeyiz bunu bir kere daha görmüş olacağız” dedi.



Sigara lobisi devrede



19 Temmuz 2009 itibariyle, kahvehaneler, oteller, restoranlar, barlar, kafelerde de yasağın yürürlüğe gireceğini anımsatan Akdağ, buna karşı sigara lobilerinin çabası olunduğunu söyledi. Akdağ şöyle devam etti: “19 Temmuza kadar uygulamaların biraz hafifletilmesi gibi bir yaklaşımımız asla olmayacaktır. Özellikle sigara lobisi, şimdi Türkiye’de böyle bir çabanın arkasında duruyor. Kesinlikle, kararlı bir biçimde kanun neyi gerektiriyorsa uygulamalara 19 Temmuz'da başlayacağız. Toplumun bunun arkasında olduğunu da biliyoruz.”

