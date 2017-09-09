Okullarda alınacak tedbirler Kağıthane'de masaya yatırıldı

İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE\'DE, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okullarda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İmece İlkokulu\'nda düzenlenen toplantıya, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan ve okul müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda, okul önlerinde alınacak güvenlik önlemleri, servislerin denetimleri ve okullardaki fiziki eksikliklerin giderilmesi için yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, İçişleri Bakanlığı\'nın talimatı doğrultusunda tüm illerde güvenlik toplantısı yapıldığını söyledi. Başarılı ve sorunsuz bir yıl geçirmek için kaymakamlık, emniyet ve yerel yönetimlerin üzerine düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret ettiğine değinen Göç, \"Okul çevrelerinde denetimlere hız vereceğiz. Mobil ekiplerimiz okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek. Uyuşturucu satıcılarına karşı özellikle daha da dikkatli olacağız. Gençlerimizin kötü emelli insanların ağına düşmesine izin vermeyeceğiz. Servis ve şoförlerin denetimlerini de artıracağız\" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç okulların fiziki açıdan hazır hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını belirtirken, toplantıya katılan okul müdürleri ve muhtarlar da yöneticilere taleplerini iletti.

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