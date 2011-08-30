-Okullarda "tablet bilgisayar" hazırlığı ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların akıllı tahtalarla donatılması ve ders kitaplarının bilgisayar ortamına taşınmasını öngören Fatih Projesi'ni 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde uygulamaya hazırlanıyor. MEB, Fatih Projesi kapsamında öncelikle lise 1. sınıflardan başlayarak ''akıllı tahtalar'' ile donatacak. İkinci dönemden itibaren başlayacak bu altyapı kurulumu tamamlandıktan sonra her sene ilköğretim 5. sınıf ile lise 1. sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtılacak. Dağıtılacak tablet bilgisayarların adeti yaklaşık 2.5 milyon olacak. Öğrenciler, tablet bilgisayarları 4 yıl boyunca kullanabilecek. Bu sürenin sonunda tablet bilgisayarlar öğrencinin kendisine ait olacak. Bilgisayarın bozulması durumunda servis garantisi ve ağı olacak. İnternet erişiminin hızlı ve kaliteli olabilmesi için okullara fiber kablolar döşeniyor. Ancak çok düşük nüfuslu, erişim maliyeti yüksek kırsal kesimdeki bazı okullar uydu tipi erişimle sisteme bağlanacak. Tablet bilgisayarlara, öğrenci hangi sınıfa devam ediyorsa o sınıfın ders kitapları yüklenecek. Sınıflarda akıllı tahtalarla tablet bilgisayarlar etkileşimli olacağı için dersin işlenişi de etkileşimli yapılacak. Okulların internet erişim kalitesinin arttırılmasıyla uzaktan eğitim imkanları gündeme gelecek ve ülkenin doğusundaki bir okulla batısındaki bir okul etkileşimli eğitim yapabilecek. Fatih Projesi kapsamında eğitsel içeriklerin üretimi, yaygınlaştırılması, dağıtımı için bir ''sanal fabrika'' oluşturulacak. Yeni nesil eğitsel içerikler klasik kitaplardan farklı olarak görsel, işitsel, tepkisel olarak zenginleştirilmiş yapıda sunulacak. Tablet bilgisayar uygulamasının 4 yılda tamamlanması planlanıyor. İlköğretim 5 ve lise 1. sınıf öğrencilerine dağıtımın ardından, uygulama diğer öğrencilere de yaygınlaştırılacak.