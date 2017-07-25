Okullarda 16 milyon öğrenciye sadece 550 sağlık personeli bakıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin "2017 Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarının kaçında revir bulunmaktadır?" sorusunu yanıtladı. Bakanlığın yanıtında Türkiye genelinde eğitim veren 51 bin devlet okulunun 2 bin 147'sinde revir olduğu ortaya çıktı. Okullarda eğitim gören 16 milyon öğrenciye ise 550 sağlık personeli hizmet veriyor.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 24 Haziran’da yayımlanan “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”nde bütün okullara kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere mescit ve abdesthane zorunluluğu getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi bu gelişme üzerine 19. Milli Eğitim Şurası kararlarını hatırlatarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde temel eğitim kurumlarının kaçında revir ve kaçında sağlık personeli bulunduğunu sordu

550 personel istihdam edilmiş

Gelen yanıtta, Bakanlığa bağlı resmi 51 bin 152 okuldaki revir sayısının sadece 2 bin 147 olduğu ortaya çıktı. Resmi okullarda 16 milyon öğrenci eğitim alırken sadece 550 sağlık personeli istihdam edilmesi dikkat çekti.



CHP’li İlgezdi, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında “19. Milli Eğitim Şurası sonrasında 179 tavsiye kararı alınmıştır. Bu kararlar arasında bütün okullarda hizmet alımı yoluyla güvenlik ve sağlık personeli istihdam edilmesi de yer almıştır” ifadelerine yer vererek şu soruyu yöneltti:



“2017 Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarının kaçında revir bulunmaktadır? Bu sayının illere, ilçelere ve okul türlerine göre dağılımı nedir?”



Anaokulunda 37, ilkokulda 361 revir

Gelen yanıt ise şu şekilde oldu:



2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Geneli Okul Bünyesinde Bulunan Revir-Doktor Odası (Resmi):

» Anaokulu: 37

» İlkokul: 361

» Ortaokul: 429

» Ortaöğretim (Genel+ Meslek+ Din): 1.320

Sağlık personelinin 511’i hemşire

Resmi okulların sayısına ilişkin soruya ise; “Türkiye Geneli Resmi Okul Sayısı: Anaokulu: 2.408, İlkokul: 24.249, Ortaokul: 16.475, Ortaöğretim(Genel+ Meslek): 8.020” yanıtı geldi. Öğrenci sayısı da sorular arasında yer aldı. Bu soruya “2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Türkiye Geneli Resmi Öğrenci Sayısı: Anaokulu-Anasınıfı: 1.059.391, İlkokul: 4.756.877, Ortaokul: 5.089.203, Ortaöğretim(Genel+Meslek): 5.013.290” yanıtı verildi.



“Mayıs ayı sonu itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda görev yapan sağlık personeli sayısı nedir? Bu personelin kadro unvanlarına göre dağılımı nedir?” sorusuna da şu yanıt verildi:



“MEBBİS verilerine göre Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sağlık personeli sayısı 550’dir. Bunlardan 511’i hemşire, 16’sı veteriner hekim, 7’si laborant, 6’sı sosyal çalışmacı, 6’sı psikolog, 2’si veteriner sağlık teknisyeni ve 2’si de biyolog olarak görev yapmaktadır.”

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Evrimi hemen çıkarttılar, sağlık için aynı hız yok

Evrim teorisinin öğretim programlarından çıkartılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne kadar hızlı adım attığını hatırlatan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, şu değerlendirmede bulundu:



“Bakanlık, 19. Milli Eğitim Şurası’nda okullarda sağlık personeli istihdam edilmesi yönünde alınan tavsiye kararının üzerinden 3 sene geçmesine rağmen henüz somut bir adım atmadı. Çağdaş ve bilimsel eğitimi gün be gün ortadan kaldıran adımları kararlılıkla atan iktidar, öğrencilerin sağlıklı eğitim hakkını güvence altına alacak kararları hayata geçirme konusunda aynı şekilde istekli davranmıyor. Telafisi mümkün olmayan sonuçların ortadan kaldırılması için, devlet-özel ayrımı yapılmaksızın bütün okullarımıza revir açılması ve sağlık personeli istihdam edilmesi, bir sosyal devlet zorunluluğu olduğu kadar insani ve vicdani bir görevdir.”