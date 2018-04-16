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Spor

Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL,(DHA) -  Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası, 30-31 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlendi

16 Nisan 2018 20:02

İSTANBUL,(DHA) - 

Okullararası Türkiye Yüzme Şampiyonası, 30-31 Mart tarihlerinde Kayseri\'de düzenlendi. Türkiye genelinde 500\'den fazla okul ve 1000\'i aşkın liseli sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Anabilim Genç Erkek Yüzme Takımı, 13\'üncü kez şampiyon oldu.  
Öte yandan organizasyonun 200 kelebek branşında bireysel olarak yarışan ve Türkiye Şampiyonu olmayı başaran genç sporcu Derin Hansoy, gelecek akademik yılda Casablanca\'da gerçekleşecek olan Gymnasiade\'da (Okullar Arası Olimpiyatlar) katılmaya hak kazandı. 
 

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