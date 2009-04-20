Okullara yarım gün deprem tatili

Kütahya'nın Simav İlçesi'nde dün gece ve bugün meydana gelen depremler, halkı tedirgin etti. Richter Ölçeği'ne göre 3.6. ve 3.8 büyüklükteki 2 depremin ardından okullar yarım gün tatil edildi.



Dün saat 23.48'te 3.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Simav'da bugün saat 15.22'de 3.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı her iki deprem, ilçe halkı arasında paniğe yol açtı.



Gece yarısı meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yüksek katlı binalarda oturan bazı aileler evlerine girmedi, sokaklarda ve araçlarında sabahladı. Bugünkü depremden sonra da Simavlılar kendilerini sokaklara attı. Deprem sonrası ilçede okullar, Kaymakamlık'ça yarım gün tatil edildi, öğrenciler evlerine gönderildi.

