Okullara verilecek temizlik malzemesi ihalesi 20 gün önce kurulan şirketin oldu

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sunay Lojistik Hijyen şirketi 17 Eylül’de 836 bin 250 TL’lik sözleşme imzaladı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre söz konusu şirket 7 Ağustos’ta kurulmuş görünüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, okullarda dağıtılacak temizlik malzemesi ihalesinde doğal afetlerde kullanılan 21B Maddesi uygulandı, ihaleyi 20 gün önce kurulan şirkete aldı. Belediye, şirketle sözleşmeyi 836 bin 250 lira bedelle imzaladı. CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, “20 gün önce kurulan firmayı yetkililer nasıl keşfetti” diye sordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 27 Ağustos’ta doğal afet ve salgın hastalıklar gibi durumlarda kullanılan 21B maddesini dayanak yaparak, “Okullarda dağıtılacak temizlik malzemesi mal alımı işi” ihalesi açtı. İhaleyi 836 bin 250 TL bedelle Sunay Lojistik Hijyen şirketi kazandı. 10 gün sürecek iş için belediye ve şirket 17 Eylül’de sözleşme imzaladı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre söz konusu şirket 7 Ağustos’ta kurulmuş görünüyor.