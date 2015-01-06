Okullara saldırılar 160 çocuğu öldürdü



Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, geçen yıl iç savaşın yaşandığı Suriye'de okullara düzenlenen saldırılarda en az 160 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, okulların barış bölgesi olması ve öğrencilerin ölüm ya da yaralanma riski olmadan eğitim alabilmesi gerektiğini vurguladı.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, “2014 yılında Suriye'de en az 68 saldırı yaşandı. 160 çocuk hayatını kaybetti, 343'ü de yaralandı” dedi.

2011 mart ayından bu yana pek çok okulun çapraz ateş arasında kaldığını kaydeden Boulierac, bazılarının kasten hedef alındığı yönünde emareler olduğunu söyledi.

İç savaş nedeniyle 1 milyon 600 bin kadar çocuğun eğitime devam edemediği belirtildi.

Şu ana dek Suriye'de çatışmalarda 200 bin kişi hayatını kaybetti. Savaş 8 milyon çocuğu olumsuz etkilerken, 1 milyon 700 bin kadar çocuk da mülteci olarak yaşıyor.