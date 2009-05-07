'Okullara müzik dinleme dersi konulsun'

Türkiye'nin sevilen caz sanatçılarından Kerem Görsev, İzmir'de vereceği iki konser öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya okullara müzik dinleme dersi konulmasını önerdi.



Caz müziğin önemli isimlerinden Kerem Görsev, 19 ve 20 Mayıs günlerinde İzmir'de iki konser verecek. 19 Mayıs Salı günü Swiss Otel Grand Efes bünyesinde ilk defa bu yaz hizmet verecek olan Palmiyeli Bahçe'nde İzmirli caz severlerle buluşacak. Görsev, 20 Mayıs Çarşamba ise Ege Üniversitesi'nde İzmirli hayranlarının karşısına ikinci kez çıkacak. Swiss Otel Grand Efes'te, İzmir konserleri hakkında bilgi veren Kerem Görsev, 19 Mayıs Salı günü Swissotel Grand Efes'teki konserinde sadece son albümü `Diversion'ı izleyicilerle buluşturmayacağını, 1940 ve 50'lerin romantik caz parçaları ve film müziklerinden oluşan farklı bir seçki sunacağını söyledi. Görsev, 20 Mayıs Çarşamba akşamı ise Ege Üniversitesi'nde `en önem verdiğim dinleyici kitlem' dediği üniversite öğrencileriyle bir araya geleceğini belirtti.



'Daha nezih bir toplum yaratmak için'



Çocukların, küçük yaşlardan, hatta anne karnından itibaren nitelikli müzik dinlemesinin çok önemli olduğunu ifade eden Görsev, ``Nitelikli müzik dinleyen çocukların pratiklik, dinginlik, problem çözme yeteneği, insan ilişkileri gibi konularda çok başarılı olduğu biliniyor'' dedi. Yeni Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya da çağrıda bulunduğunu ve tüm okullara küçük müzik setlerinin alınması gerektiğini, müzik dinleme derslerinin de olması gerektiğini belirtti. Bunun nedeni olarak da Görsev, ``30 yıl, 50 yıl sonrasını düşünerek yapmak lazım. Dinleyenlerin ille de ileride müzisyen olması gerekmiyor. Daha nezih bir toplum yaratmaya, töre cinayetleriyle birbirini taramayan, trafikte yol kavgası yapıp didişmeyen, sokakta izmaritini yere atmayan bir toplum olacak. Derslerin, böyle farklı bir toplum yaratmaya katkısı olacak'' dedi.



Türkiye'de son derece nitelikli popüler müzik yapanların olduğunu da belirten Kerem Görsev, bu isimlerin yıllar sonra da hatırlahıp dinlendiğini, niteliksiz olanlarında kısa sürede tüketilip unutulduğunu belirtti. Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, Zuhal Olcay, Sezen Aksu, Mazhar Fuat Özkan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin bir şeyler anlatan kalıcı ve nitelikli işlere imza attığını söyleyen Kerem Görsev, ``Diğerlerinin ismi hafızada kalmıyor'' dedi. (DHA)

