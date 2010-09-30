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Yaşam

OKULLARA ''KRİZ TİMİ'' GELİYOR ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 13:09

-OKULLARA ''KRİZ TİMİ'' GELİYOR  ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Ankara Valiliği, okullarda meydana gelen ve kriz olarak nitelendirilebilecek ''cinayet, yaralama, rehin alma, cinsel taciz, tecavüz, intihar'' gibi olaylara ilk müdahale edecek ''Kriz Müdahale Ekibi'' oluşturulmasını istedi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ''Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması'' konulu genelge yayımladı. Genelge, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Kaymakamlığı ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi. Yüksel, genelgede çocukların ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak ve bu hizmetlere ilişkin koruyucu, önleyici ve destekleyici, güvenlik tedbirlerini almanın temel görevleri olduğunu vurguladı. Bu anlayıştan hareketle çocukların ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesi için şiddet olaylarına karşı korunması ile muhtemel şiddet olaylarının önlenmesine yönelik belirlenen önlemlerin derhal uygulamaya konulacağını bildiren Yüksel, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla ''İl Yürütme Kurulu'' oluşturulacağını belirtti. Kurulun derhal çalışmalarına başlayacağını ifade eden Yüksel, kurulun izleme ve değerlendirme yapmak üzere ayda en az 1 kez toplanacağını kaydetti.  Genelgeye göre, ilçelerde de ''İlçe Yürütme Kurulu'' oluşturulacak ve kaymakamların başkanlığında çalışmalarını yürütecek.  Okul güvenliği ilgili literatür taranarak, okullarda meydana gelen şiddet içerikli olaylara ilişkin risk dağılım haritaları hazırlanacak. Tüm veriler değerlendirilerek il merkezi ve ilçelere özgü ve şartlarına uygun ''İl/ilçe Okul Güvenliği Stratejisi'' oluşturulacak. Okul güvenliğine ilişkin sağlıklı bilgi akışını sağlayacak nitelikli ve yeterli sayıda polis birimlerinde ''irtibat görevlileri'' belirlenecek. Okullarda meydana gelen ve kriz olarak nitelendirilebilecek ''cinayet, yaralama, rehin alma, cinsel taciz, tecavüz. intihar'' gibi olaylara ilk müdahale edecek ''kriz müdahale ekibi'' oluşturulacak. Okul giriş, çıkış saatlerinde okul çevresinde ve güzergahlarında tedbirler arttırılacak.

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