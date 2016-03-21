Okullara 'kodlama' dersi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullardaki "kodlama" içerikli bilişim teknolojileri dersinin müfredatının güncellenmesi için çalışmalara başlattı.

Radikal’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Ahmet Onur Ak, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde geliştirmek amacıyla 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının kodlama eğitimi konusunda güncellenmesi için bir çalışma komisyonu oluşturulduğunu bildirdi.

Komisyonda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra YEĞİTEK'te çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ve uzmanlarının yer aldığını ifade eden Ak, komisyonun bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital okur-yazarlık ve bilgisayar bilimi konularına ilişkin mevcut öğretim programının güncellenmesi için planlamalar yaptığını aktardı.

Ak, bu kapsamda müfredatlarında kodlama eğitimlerine yer veren İngiltere, ABD, İsrail, Polonya, Finlandiya, Almanya, Avusturya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin, Hindistan, Malezya, Güney Afrika gibi ülkelerin öğretim programları ile uluslararası sektör temsilcileri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların bu alandaki çalışmalarının ayrıntılı incelendiğini belirtti.

Bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak ulusal öğretim programının dünyadaki eğilimleri yansıtması ve Türkiye'nin beklentileriyle uyumlu olmasının sağlanmaya çalışıldığını vurgulayan Ak, "Çalışmalar kapsamında, bir kodlama e-öğrenme ortamının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altında yer alması ve eğitimlerin bu ortam üzerinden devam ettirilmesi öngörülüyor. Ayrıca öğretmenlerin aynı ortam üzerinden öğrenci çalışmalarını takip edebilmeleri ve kendi gelişimlerini destekleyecek uygulamalara ulaşabilmelerini planlıyoruz." diye konuştu.

Kodlama eğitimi konusunda ders programını destekleyecek araç, yöntem, eğitsel içerik gibi kaynakların incelenmesi, öğretmenlerin bu kaynakları kullanabilmesi amacıyla bilgi teknolojilerindeki öncü küresel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını anlatan Ak, şöyle devam etti:

"Öğretim programının kodlama eğitimi konusunda güncellenmesi hakkında öğretmenlerimizin derse bakış açılarının belirleneceği akademik çalışmalar yapılacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla da toplantılar planlayarak kodlama eğitimi müfredat çalışmaları için görüşlerini alacağız. Müfredat çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenme etkinlikleri, dijital ders içerikleri ve öğretmen kılavuzları hazırlanacak, ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle öğretmen eğitimleri gerçekleştireceğiz."

Ak, kodlama eğitimi müfredat çalışmalarının gelecek eğitim-öğretim yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti. YEĞİTEK Genel Müdürü Ak, kodlama eğitimi konusunda uzman görüşlerinin alınması amacıyla Türkiye’deki üniversitelerde görevli Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölüm başkanlarına yönelik anket yapıldığını ve bu çalışmanın sonuçlarının 23 Mart 2016'da gerçekleştirecek toplantıda görüşüleceğini ifade etti.

Öte yandan, kodlama dersi için okullara kurulan internet bağlantısı ve "etkileşimli tahta" çalışmaları da önemli bir alt yapı sağlayacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda bugüne kadar toplam 432 bin 288 etkileşimli tahtanın okullara kurulumu tamamlandı.

Deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında taşınması veya yıkılması kararlaştırılan liseler hariç ihalesi tamamlanan okulların tümüne etkileşimli tahta kuruldu.Projede, bugüne kadar 9. sınıftaki öğrenciler ve öğretmenlere dağıtılmak üzere 1 milyon 437 bin 800 adet tablet bilgisayar seti alındı. İhale süreci devam eden 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar setinin dağıtımına, her yıl 2 milyon 650 bin olmak üzere bu yıl mayıs ayından itibaren başlanacak.

Okullara 45 bin 653 adet çok fonksiyonlu yazıcının dağıtımı da tamamlandı. Bugüne kadar 914 bin 342 uç (internet bağlantı noktası) kurulumu yapıldı. Okullara 604 bin 803 uç kurulum daha yapılacak. Bu çerçevede her dersliğe internet bağlantı noktası çekiliyor. Dersliklerin yanı sıra öğretmenler odası, kütüphane, çok amaçlı salon, laboratuvar ve okul idarelerinin talep ettiği benzer alanlara da internet kurulumu yapılıyor. Dünyanın en büyük eğitim portalı olan Eğitim Bilişim Ağının (EBA) 2. versiyonu hazırlanarak 8 Eylül 2015 tarihi itibarıyla öğrenciyi tanıyan, yönlendiren, raporlama ve analiz yapabilen bir sisteme geçilmesi de sağlandı. Sınıfta öğretmenin tablet bilgisayarlar ve etkileşimli tahtayı kullanarak ders işlemesini sağlayacak Etkileşimli Sınıf Yönetimi yazılımı tedarik edilerek tablet bilgisayar ve etkileşimli tahtalara yüklendi. Ayrıca öğretmenlerin e-içerik üretebilmesi için 12 ilde 13 EBA stüdyosu kurulması çalışmaları başlatıldı.