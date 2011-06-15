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Yaşam

OKULLARA KAYITTA PARA İSTENMEYECEK ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 20:32

-OKULLARA KAYITTA PARA İSTENMEYECEK ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, okullara kayıtlar sırasında velilerden ''ön koşul olarak asla para talep edilmemesini'' istedi. Aydoğan, Ankara'nın merkez ve bağlı ilçelerindeki okulların müdürleriyle Turgut Özal Üniversitesi Konferans salonunda bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'da 900 bine yakın öğrenci, 50 bin öğretmen olduğunu belirten Aydoğan, Ankara'da okullaşma oranının ilköğretimde yüzde 99,9, ortaöğretimde yüzde 86,1 olduğunu ifade etti. İlköğretimde okullaşmayla ilgili bir sorun bulunmadığını, hangi çocuğun okula gidip gitmediğini tek tek bildiklerini söyleyen Aydoğan, ortaöğretimde de okullaşma oranlarının Türkiye oranının üstünde olduğunu kaydetti. Okullara kayıt başvurularına değinen Aydoğan, kayıt sırasında velilerden para talep edilmemesi konusunda müdürleri uyardı.  Okullarda halkla iletişimin önemli olduğunu vurgulayan Aydoğan, ''Bu konuda geçmişte gerçekten bizi sıkıntıya sokan şeyler oldu. Ancak şunu unutmayın, geçmişte devletin imkanlarıyla şimdiki imkanlar farklı. Geçmişte bizim anlayış ve yaklaşımımızla şimdiki anlayış ve yaklaşım farklı. Veli geliyor okula, çocuğu Anadolu lisesini kazanmış, sevinçli, kayıt yaptıracak. Kayıt masasındaki kişi 'okul aile birliğinden dosya al' diyor. Böyle birşey olmasın. Sen kabul et. Senin en önemli işin öğrenci.  Ondan sonra aile birliğinin, güleryüzlü, sevimli temsilcisi desin ki; 'Hayırlı olsun ailemize katıldınız bizim birtakım projelerimiz var, bunları da konuşalım.' Bunda birşey yok. Ama bir ön koşul olarak, kayıt sırasında asla para talep edilmeyecek. Veli gelmiş, 'haydi aile birliğine' dedin mi buna benim çok büyük tepkim olur, velinin de olur'' dedi. Okullardaki yıl sonu etkinliklerine de değinen Aydoğan, geceleri etrafı rahatsız edecek, gürültü yapacak şekilde etkinlik düzenlenmemesini istedi.  Aydoğan, konuyla ilgili mevzuata uyulması talimatını verdi.

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