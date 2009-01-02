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Yaşam

Okullara kar tatili!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van ve Rize’de ilköğretim okulları ile liselerde bugün eğitime ara verildi.

02 Ocak 2009 02:00

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van ve Rize’de ilköğretim okulları ile liselerde bugün eğitime ara verildi. Giresun ve Ağrı’nın bazı ilçeleri ile Bitlis’te bazı köy okullarında da eğitim yapılmayacak.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Van merkezdeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak. Kent merkezindeki ilköğretim ve liselerde eğitim 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Van merkeze bağlı köy okulları ile Erciş, Muradiye ve Gevaş ilçelerinde de bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Rize’de de etkili kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve liseler bugün için tatil edildi.

Giresun’un Espiye, Tirebolu, Eynesil, Görele, Çanakçı, Dereli, Güce, Yağlıdere, Keşap ve Doğankent ilçelerindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında da bugün eğitim yapılmayacak. Bulancak ve Piraziz ilçelerine bağlı köylerde de eğitime bugün ara verildi.

Bitlis’te merkeze bağlı tüm köy okulları ile Ahlat ve Adilcevaz ilçelerine bağlı köylerde, Güroymak ilçesinde ise merkez ve köylerde bugün eğitime ara verildi.

Ağrı’da Eleşkirt, Taşlıçay, Hamur, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde okullarda bugün eğitime ara verildi. Ağrı merkeze bağlı tüm köy okulları ile Diyadin ve Patnos ilçesine bağlı köylerde de okullar bugün tatil edildi.

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