Okullara grip tatili

Artvin'in Şavşat ilçesinde, öğrencilerin yüzde 40'ında görülen gribal enfeksiyon belirtileri nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.



Artvin'in Şavşat ilçesinde, öğrencilerin yüzde 40'ında görülen gribal enfeksiyon belirtileri nedeniyle ilk ve orta öğretim okullarında eğitime 2 gün ara verildi.



Şavşat Kaymakamı Serdar Kaya, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin yüzde 40'ında yüksek ateş, öksürük ve halsizlik gibi gribal enfeksiyon belirtileri görüldüğünü, bu nedenle merkezdeki tüm okullarda eğitime yarın ve cuma günü ara verildiğini söyledi.



Toplanan ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda, kurul toplantısına katılan sağlıkçılar ile okul yöneticilerinin görüşlerinin etkili olduğunu ifade eden Kaya, "Bugün de öğleden sonra merkezdeki okullarda eğitim yapılmadı, öğrenciler öğleden sonra evlerine gönderildiler" dedi.



Kaya, kararın ana okulu öğrencilerini de kapsadığını kaydederek, "Hastanede tedavi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Kuruldaki sağlıkçı arkadaşların, bu tür şikayetlerin istirahatle düzeleceğini söylemesi üzerine bu kararı aldık" diye konuştu.

