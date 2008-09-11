Okullara 'enerji yöneticileri' atanacak

"AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Taslağı"nda, eğitim alanındaki hedeflere yer verildi.Taslağın "Enerji" faslında, Milli Eğitim Bakanlığına da sorumluluk yüklendi. Bu çerçevede bu yılın sonuna kadar "MEB'e Bağlı Okullarda Enerji Yönetimi Hakkında Yönetmelik" çıkarılacak. Yönetmelikle okullarda enerji yönetimi sistemi kurulması ve MEB'e ait binalara "enerji yöneticisi" atanması öngörülüyor.



Taslakta, eğitim alanında da özellikle mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruluyor.



Esnek sisteme geçilecek



Mesleki eğitimin iş gücü piyasasındaki gelişmelere cevap verecek esnekliğe kavuşturulmasına yönelik çalışmalara sosyal tarafların katılımıyla başlandığı belirtilen taslağa göre, mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek.



Yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitim program bütünlüğünü esas alan tek bir yapıya dönüştürülecek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitime ağırlık verilecek.



İstihdam ve iş gücünün verimliliğinin artırılması için yaşam boyu eğitim stratejisi dikkate alınarak ekonominin talep ettiği alanlarda insan gücü yetiştirilecek.



Meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin geliştirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve eğitim veren kuruluşların akreditasyonu gibi temel işlevleri içeren Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacak ve bu sisteme duyarlı bir mesleki eğitim yapısı geliştirilecek.





Yaşam boyu eğitim



Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme dahil yaygın eğitim imkanları geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış kişilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacak.



İnsan gücü arz ve talep eğilimlerinin belirlenebilmesi amacıyla hane halkının eğitim, istihdam ve meslek durumlarını içeren veriler üretilecek, derlenecek ve iş gücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılacak.



Üniversite-iş dünyası işbirliği çerçevesinde rekabetçi ve bilgiye dayalı ekonominin gerektirdiği özellikleri içeren ve araştırma potansiyelinin gelişmesine daha çok katkıda bulunan iş gücü eğitimi geliştirilecek. Teknik personelin nitelikleri konusunda standartlar getirilecek, çeşitli sertifikasyon programları düzenlenerek düzey farklılıkları ortadan kaldırılacak.



Okullaşma



İlköğretimde okuldan ayrılmaların azaltılması için başta kırsal kesime ve kız çocuklarına yönelik olmak üzere önlemler alınacak. Ayrıca, ortaöğretime geçiş oranlarının da yükseltilmesi hedefleniyor.



Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla "yenilikçiliği ve araştırıcılığı" esas alan müfredat programları ülke geneline yaygınlaştırılacak. Öğrenciler bilimsel araştırmaya ve girişimciliğe teşvik edilecek.



Taslakta ayrıca, AB eğitim ve gençlik programlarının nasıl yürütüleceğine ilişkin kanun ve bu çerçevede bazı yönetmelikler çıkarılması da öngörülüyor.

