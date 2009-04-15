Okullara e-kayıt 1 Haziran'da başlıyor

E-Kayıt başvuruları ilköğretimde 1 Haziran, liselerde 1 Ağustos 2009 tarihinde başlayacak.



2009-2010 eğitim-öğretim yılı kayıt başvuruları, internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kayıt döneminden itibaren şehit ve gazi çocuklarının yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar da istedikleri okula kaydolabilecekler.



Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarına e-kayıt uygulaması konusunda bir genelge yayımlayarak, öğrenci yerleştirme komisyonlarının çalışmalara başlamalarını istedi.



Genelgede, konuyla ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine işaret edilerek 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarına öğrenci kayıtlarının Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki adresler ve çocukların MERNİS nüfus bilgilerinin esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirileceği vurgulandı.



Buna göre, ilköğretim okullarında e-kayıtlar şu esaslar gözönünde bulundurularak yapılacak:



- Öğrenci yerleştirme komisyonları oluşturulacak ve bakanlığa e-okul sistemi üzerinden gönderilecek ilçe bazlı numarataj adres bilgileri komisyon tarafından gruplandırılarak öğrencilerin yerleştirilecekleri ilköğretim okulları belirlenecek



- Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kayıtları merkezi sistemle ikametgahlarına en yakın ilköğretim okuluna yapılacak. Bu öğrenciler daha sonra nakil yoluyla istedikleri okula gidebilecek



- Kayıt ve nakillerde Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki adresler esas alınacak. Kayıt ve nakillerde nakil alan ve nakil gönderen okul yönetimleri birlikte sorumlu olacak



- Adres bilgileri güncel haliyle kullanılacak. Yanlış veya güncel olmayan bilgilerin düzeltilmesi için yetkililerle işbirliğine gidilecek



- Nüfus cüzdanı bulunmayan çocukların durumları okul yönetimince nüfus müdürlüklerine bildirilecek.



- Çocuklarını özel ilköğretim okullarına kaydettirmek isteyen veliler istedikleri okula giderek kayıt yaptıracaklar. Kayıtlar e-okul sisteminde elektronik ortamda yapılacağı için özel ilköğretim okullarının yöneticileri çocukların kimlik numaralarını e-okul sistemine girerek kayıt yapacaklar.



Yöntem aynen izlenecek



Ortaöğretimde de sınavla öğrenci alan fen ve anadolu ile sosyal bilimler liseleri dışındaki liselere kayıt başvuruları 1 Ağustos 2009'da başlayacak. Ortaöğretimde de kayıt başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek ve ilköğretim okullarındaki yöntem aynen izlenecek. Bu çerçevede il ve ilçelerde kurulacak “Öğrenci Yerleştirme Komisyonları” her okulun kayıt bölgesini ve kontenjanını belirleyecek.



Belirlenen kayıt bölgeleri okul müdürlüklerine bildirilecek. Okul müdürlükleri, kontenjanlarındaki öğrenci sayısı kadar kayıt yapacak.



İnternet üzerinden kayıt



İnternet üzerinden okula kayıt uygulaması, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre öğrencilerin, velilerin ikametlerine en yakın okullara yerleştirilmesini esas alıyor. Bu çerçevede veliler, internet aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinden form doldurarak kayıt başvurusu yapabiliyor.



Velilerin başvuruları değerlendirildikten sonra öğrenciler, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca ikametgahlarına en yakın okula yerleştiriliyor. Öğrencilerin hangi okullara yerleştirildikleri listelerle ilan ediliyor.



Öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ise ilan edilen bu listelere göre okul müdürlüklerince gerçekleştiriliyor.



