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Yaşam

Okullara demokratik açılım genelgesi

Hükümetin yürüttüğü demokratik açılıma dolaylı bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

14 Eylül 2009 03:00

Hükümetin yürüttüğü demokratik açılıma dolaylı bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzası ile okullara gönderilen genelgede öğrencilere ilk derste ayrımcılıkla mücadele, toplumsal barış ve hoşgörünün işlenmesi talimatı verildi.

Bakan Çubukçu, genel insan hakları, milli birlik ve bütünlüğün güçlenmesi amacıyla bu kararın alındığını söyledi.

Çubukçu, genelgenin demokratik açılımla ilgili olup olmadığı sorusuna ayrımcılığa karşı mücadelenin partisinin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı, "Demokratik açılım önemli bir adım. Bu çerçevede hepimiz bütün bireyler ve bakanlıklar üzerimize düşeni yapmak zorundayız" dedi.

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