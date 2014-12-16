Okullara 'acil' talimat: Anasınıfında derse besmeleyle başlansın

19. Milli Eğitim Şûrası'nda alınan “anaokullarında değerler eğitimi verilmesi” yönündeki tavsiye kararı, Osmaniye Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “acil” olarak hayata geçirildi. İlçedeki okullara gönderilen programda, "Derse besmeleyle başlanacak, dua pekiştirme günleri yapılacak" gibi başlıklar yer aldı.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre İlçe Milli Eğitim, anaokullarında değerler eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin 21 sayfalık bir program hazırlayıp ilçedeki okullara gönderirken, programda dikkat çekici başlıklar yer aldı.

Buna göre, 3-6 yaş arası anaokulu öğrencileri, derse besmeleyle başlayacak, dua ve sureleri tecvit kurallarıyla öğrenecek. Çocuklara okulda Kuran-ı Kerim dersi de verilecek. Buna göre öğrenciye Kuran-ı Kerim’le ilgili genel bilgiler verilecek, Kuran’dan bölümler okunacak, Kuran alfabesinin ilk 5 harfi tekerlemelerle mahreçli olarak çalıştırılacak.

Programa göre anaokulu öğrencilerine şunlar anlatılacak:

- Öğrenciler derse selam ve besmele ile başlayacak.

- Çocuklara öğretilecek dualar önce öğretici tarafından yüksek sesle tane tane okunacak. Daha sonra duayı önce öğretici sonra çocuklar okuyacak.

- Dua pekiştirme günleri yapılacak. Öğrenciye öğrendiği duaları tekrar etme alışkanlığı kazandırılacak.

- Haftalık dua çizelgesi oluşturulacak.

- Besmele ve ‘Allahuekber’ hareketli bir şekilde öğretilecek. Çocuk, besmeleyi hecelerken sağa sola, öne arkaya dönecek, ellerini şaplatacak. “Allahuekber” derken, “Kim daha sesli söyleyecek?” gibi sorularla öğrenci motive edilecek.

- Kuran öğretiminde masal hikaye anlatımı, etkinlik ve konuya geçiş tekerlemeleri mutlaka kullanılacak.

- Çocuğa dua etmenin adabı ve önemi öğretilecek.

- Dua ve sureler tecvit kurallarıyla öğretilecek.

- Tecvit kuralları (tutma-uzatma-çekme vb) parmak oyunları ya da drama gibi oyunlarla öğretilecek.