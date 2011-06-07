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Yaşam

OKULLARA "SEÇİM" TATİLİ ANKARA (A.A)

07 Haziran 2011 14:59

-OKULLARA "SEÇİM" TATİLİ ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimlerinin ardından 13 Haziran Pazartesi gününün, resmi- özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle tatil edildiğini bildirdi. MEB'den yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun ''Genel Seçimler'' konulu bir genelge yayımladığı belirtildi. Genelgede, 12 Haziran Pazar günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemlerinin genellikle Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda gerçekleştirileceğini ifade eden Çubukçu, öğretmenlerin büyük bir bölümünün de sandık kurullarında görev alacağını kaydetti. Çubukçu, genelgede şunları kaydetti: ''Bazı bölgelerde sayım işlemlerinin gece geç vakitlere kadar uzayabileceği dikkate alınarak okul ve kurumların temizlenip düzenlenerek yeniden eğitim ve öğretime hazır hale getirilebilmesi, sandık kurullarında görev alan öğretmenlerin zamanında ve etkin olarak eğitim ve öğretimi sürdürebilmeleri amacıyla her derece ve türdeki resmi ve özel ilk ve ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumları 13 Haziran 2011 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir.''

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