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Yaşam

Okullar yarın açılıyor

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında 2009-2010 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı yarın başlayacak.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - İlköğretim ve ortaöğretim okullarında 2009-2010 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı yarın başlayacak.


İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 15 milyon öğrenci ile 650 bine yakın öğretmen, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından dersbaşı yapacak.

Eğitim-öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

İlköğretim ikinci kademe öğrencileri, Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, SBS, ilköğretim 6. sınıf öğrencileri için 12 Haziranda yapılacak.

İlköğretim 7. sınıf öğrencileri SBS'ye 6 Haziran'da, 8. sınıf öğrencileri ise 5 Haziran'da girecek.

İlköğretim 5. sınıf ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2 Mayısta gerçekleştirilecek.

Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için 18 Ocak Pazartesi günü başlayan başvurular 12 Şubat'ta sona erecek. YGS 11 Nisan'da yapılacak.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuru tarihi 3-14 Mayıs, LYS tarihleri de 19-20 Haziran ile 26-27 Haziran olarak belirlendi.



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