'Okullar üs olarak kullanılıyor' iddiası



Afgan güvenlik güçlerinin, okulları askeri operasyonlarda kullandığı iddia edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afgan asker ve polislerinin operasyonlarda okulları üs olarak kullanarak, binlerce çocuğun hayatını ve öğrenimlerini tehlikeye attığını savundu.

HRW Afganistan temsilcisi Patricia Gossmann, çarşamba günü açıklanan raporla ilgili olarak, "Çocuklara zarar veren sadece Taliban değil. Çocuklar, kendilerini korumaları gerekenler tarafından tehlikeye atılıyor ve bu şekilde okullar radikal İslamcı Taliban'ın saldırılarının hedefi haline geliyor" diye konuştu.

HRW'nin raporunda, ülkede kaç okulun güvenlik güçleri tarafından kullanıldığı konusunda rakam verilmemekle birlikte çok sayıda örneğe yer veriliyor. Ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetindeki 12 okula odaklanan raporda, polisin 2010 yılında Postak köyünde bir ortaokulu işgal ettiği, bir Taliban saldırısında bir sınıf içindeki yedi polisin öldüğü belirtiliyor. Polisin 2015 yılında yeniden okula girdiği ve üst katlarda derslere devam edilirken güvenlik güçlerinin bodrum katında konuşlu olduğu kaydediliyor. Raporda öğretmenlerin polise çekilmeleri için baskı yapması üzerine komutanın onları korkutmak için bulundukları yöne doğru ateş açtığı iddiasına da yer veriliyor.

Bir başka örnekte de Kalay Kuaşa köyünde, bin 850 öğrencinin öğrenim gördüğü bir lisede Taliban ile çatışmaların yaşandığı 2016 başında 20 ila 30 askerin okula konuşlandığı ve Taliban milisleriyle buradan çatışmalara girdiği, çok sayıda sınıfın, çatı ve okul malzemelerinin hasar gördüğü belirtiliyor