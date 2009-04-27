Okullar Ramazan Bayramı sonrası açılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Eylül Perşembe günü başlayacak 2009-2010 eğitim-öğretim yılının çalışma takvimini belirledi.

27 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Eylül Perşembe günü başlayacak 2009-2010 eğitim-öğretim yılının çalışma takvimini belirledi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, bu eğitim-öğretim yılı, 12 Haziran 2009 Cuma günü sona erecek.

“Türkiye'nin coğrafi konumu ve bölgeler arası iklim farklılıkları ile turizm sezonunun değişkenlik göstermesi nedeniyle öğrencilerin ve velilerin olumsuz etkilenmemesi için” 24 Eylül 2009 Perşembe günü başlaması kararlaştırılan 2009-2010 eğitim öğretim yılı, 18 Haziran 2010 Cuma günü sona erecek. 2009-2010 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi, 22 Ocak 2010 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak-5 Şubat arasında yapılacak. İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2010'da yaz tatiline girilecek.

Çalışma takvimi, bu tarihler dikkate alınarak, “Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre, valiliklerce düzenlenecek.

2010-2011 eğitim-öğretim yılının da 13 Eylül Pazartesi günü başlaması kararlaştırıldı.

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