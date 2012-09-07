Okullar pazartesi günü açılıyor

İlkokul birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile okul öncesi eğitime başlayacak öğrenciler, 10 Eylül Pazartesi günü okulla tanışacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu ''uyum programı'', 2012-2013 eğitim öğretim yılı başlamadan 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretime bağlı ana sınıflara yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde ilk gün okullarda açılış törenleri düzenlenecek. Uyum programını Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Mamak Kazım Orbay İlkokulu'nda düzenlenecek törenle başlatacak.

Okul müdürleri, velilere bu uygulamanın amaçlarını, yararlarını anlatacak. Daha sonra okul, velilere ve çocuklara tanıtılacak. Velilere ve çocuklara sınıfta uyulacak basit kurallar anlatılacak.

Çocuklarla basit tanışma oyunlarının oynanacağı eğitim kapsamında çocuklar, sınıfta serbest oyun da oynayabilecek. Öğretmenlerin hikayeler anlatacağı okul öncesi öğrencileri resim çalışmaları yapacak.



Uyum haftasında kart sistemi



İlköğretime yeni başlayacak öğrencilere uygulanacak program ise okul öncesi öğrencilerinden farklı olacak.

Öğrencilerin keyif alacakları sınıf için oyunlar düzenlenecek, boyama ve çizme etkinlikleri ile kesme yapıştırma çalışmaları yapılacak. Müzikli oyunlar ve şarkılarla kitap okuma saatleri düzenlenecek.

Öğrenciler için bu programda okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştıracak etkinlikler de yapılacak.

Okulun ilk günlerinde çocukların okulda geçirecekleri zaman dilimini onlar için somutlaştırmaya dönük çalışmalar düzenlenecek. Bunun için uyum haftası süresince her gün ''kart uygulama sistemi'' tekrarlanacak. Pazartesi günü uygulanacak sanat, oyun ve müzik etkinliklerini temsil eden renkli kartlar hazırlanacak.

Öğrencilerin birbirlerini ve okulu tanımaları için de oyunlar oynanacak. Öğrenciler için ayrıca defter, sınıftaki tahtayı ve sınıf içi araç-gereçleri kullanma, kalem tutma gibi eğitimler düzenlenecek. Öğrencilere dağıtılacak çalışma kitaplarındaki faaliyetler uygulanacak.

MEB, mecburi ilköğretim çağına giren 66 aylık çocuklar ile 60-66 aylık arası çocuklardan toplam 2 milyon 313 bin 888 çocuğun ikametlerine en yakın ilkokula yerleştirildiğini duyurmuştu.

Geçen yıldan farklı olarak öğrenciler uyum eğitiminin ardından okulların 17 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla hazırlık eğitimine de tabi tutulacaklar. İlkokul 1. sınıfta okutulacak Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Müzik ve Görsel Sanatlar derslerini kapsamında tasarlanan etkinliklerle küçük ve büyük kasların geliştirilmesi, eğlenme, olumlu iletişim becerilerinin geliştirilmesi, el göz koordinasyonu, dikkat becerilerinin geliştirilmesi, renklerin uyumu ve yaratıcılık, sesleri tanıma, ritmi tanıma ve ritim tutma gibi becerilerin tümünün oyun, fiziksel ve zihinsel etkinliklerle geliştirilmesi sağlanacak.