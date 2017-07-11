2016-2017 eğitim öğretim yılının 9 Haziran'da son bulmasının ardından yurt genelinde tatile çıkan öğrencilerin okula ne zaman döneceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sitesinden duyurduğu açıklamada 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı hakkında bilgi verdi.

2017/2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açıklacak?

MEB 2017 - 2018 okulların başlama tarihini kesin olarak bildirdi. "Okullar ne zaman açılacak" Sorusuna yanıt veren MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle ilgili genelge, illere gönderildi.

Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.