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Yaşam

Okullar artık aynı tarihte tatile girmeyecek

Başbakan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yeni bir çalışma ile tüm okulların aynı tarihte tatile girmesi uygulamasına son verilecek.

31 Ocak 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yeni bir çalışma ile tüm okulların aynı tarihte tatile girmesi uygulamasına son verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yeni bir çalışma başlatıldığını, tüm okulların aynı tarihte tatile girmesi uygulamasına son verileceğini söyledi.

Günay, tatillerin mevsime göre bölgesel olarak belirlenmesinin planlandığı açıkladı. Böylece, yerli turistler için tatil sezonu temmuz-ağustos ayları ile sınırlı kalmayacak. Günay, turizme yönelik bir paket hazırlandığını, bu kapsamda turizmcilerin ihracatçı kabul edileceğini ve ona göre teşvikten yararlanacağını, devlete ait araziler için tek fiyat uygulanacağını, eski otellerin yenilenmesi için 100 milyon euroluk kredi olanağı tanınacağını söyledi.

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