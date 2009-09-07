Okullar açılıyor, veliler dikkat!

Tatil dönemi bitiyor ve okul dönemi başlıyor. Okul alışverişleri, dersler, ödevler, servisler… Hem çocuklar hem de aileler için heyecanlı bir süreç.



Yaz tatiliyle birlikte esneyen uyuma saatleri, eğlence ve oyun zamanları yakında sona eriyor. Çocuklar ve ebeveynler için daha planlı ve programlı uzun bir zaman dilimi başlıyor. Psikoterapist Fatma Tosun, anne babalara çocuklarının tatil döneminden sonra okul hayatına daha rahat adapte olabilmesi için öneriler sunuyor.



Tatildeki rahat ev ortamından, esneyen kurallardan sonra okulun kurallarla, sorumluluklarla dolu ortamına adapte olma sürecinde, anne - babaların çocuklarına yardımcı olması önemlidir. Bu dönem aslında tüm aile bireyleri için zordur. Artık herkes için tatil bitmiştir. Aynı zamanda da yeni bir dönem başlamaktadır. Yeni umutlar, fırsatlar, olanaklar, deneyimler…



Okul dönemine geçişi ve uyumu kolaylaştırmak, çocukların başarılarına katkı da bulunmak amacıyla anne-babaların yapabilecekleri:



• Okulların açılmasına bir hafta kala, çocukların uyuma ve uyanma saatlerinin erkene çekilmesi uygun olacaktır.



• Derslerin başlamasıyla birlikte, anne - babaların, öğretmenlerin beklentileri ve istekleri doğal olarak çocukların ders çalışmalarına yönelik artar. Evet ders çalışmak, ödev yapmak çocukların sorumlulukları arasındadır; ancak onların oyuna ihtiyaçları olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Oyun oynamak, çocuğun duygularını boşaltmasına, yeni keşiflerde bulunmasına, kendini tanımasına ve oyun aracılığıyla kendini ifade etmesine fırsat sunar. Aynı zamanda çocuğun bedenini, ruhsal ve duygusal dünyasını, sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olur. Bu durum, her yaş çocuğu için geçerlidir. Sadece yaşla birlikte ihtiyaca göre oyun biçimleri değişir.



• Anne-babanın, çocuğun yaşına göre evde yapabileceği sorumluluklar vermesi, ödev yapma ve ders çalışma sorumluluğunu kazanmasına yardımcı olur. Anne - babanın olumlu, destekleyici, kendi kendilerine iş yapabilme becerilerine olanak sağlayan davranışları, çocukların okul başarısını arttırır.



• Çocukların anne - babayla vakit geçirmeye ihtiyaçları vardır. Ebeveyn olarak çocuklarınızla oyun oynayarak işbirliğinin, sevginin ve yakın bağların gelişmesini sağlamış olursunuz. Hem sizin, hem de çocuğunuzun yapmaktan hoşlandığı bir şey bulun. Yürüyüşe çıkabilirsiniz, parka gidebilirsiniz… Bazen de tüm dikkatinizle sadece dinlemek olabilir. 15 dakika vermek o günün nasıl geçtiğini konuşmak, gerçekten onunla birlikte olmak için yapmakta olduğunuz bir şeyi bırakmak büyük bir fark yaratacaktır.



• Çocuğun çalışma odasının sade ve dikkatini dağıtacak uyaranlardan arındırılmış olarak düzenlenmesi ders çalışmasını kolaylaştırır.



• Okuldan geldikten sonraki zaman dilimi için etkinlik takvimi düzenlenebilir. Ödev zamanı, dinlenme zamanı gibi…



• Okul ve ailenin çocuk için işbirliği yapması önemlidir. Yaşanılan sorunların çözümünü kolaylaştırır ve çocuğa güven verir. Okulun, öğretmenin ve ailenin tutumları tarafsız, objektif ve bilgilendirici olmalıdır. Sorunların çözümünde her iki tarafı da en çok çıkmaza sürükleyen tutum yargıya dayalı davranışlardır.



• Okulda ders ortamında ve teneffüslerde çocukların uyması gereken çok temel kurallar vardır. Bu kurallara uyulması konusunda aileler çocuklarını desteklemelidir. Bir nedene dayanan konuşma tarzı benimsemek doğru olacaktır. Örneğin; “Derste arkadaşlarınla konuşmamalısın, çünkü siz konuşurken öğretmen ders yapamaz, siz de öğrenemezsiniz.” Ebeveynin buradaki konuşması, hem davranışın düzenlenmesine, hem de açıklamasına yöneliktir.



• Çocuğun sınıf ortamında dersi dinlemekte ve isteklerini ertelemekte zorlanması, başladığı işi bitirmekte güçlük yaşaması, sık sık söz kesmesi, arkadaşlık ilişkilerinde sıkıntı çekmesi gibi sorunlar, ilgili öğretmenle işbirliği yapılmasına rağmen çözülememiş ise, bir uzmandan yardım alınması önerilir.





