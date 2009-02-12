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Yaşam

Okuldan kaçarken parmaklıklara saplandı

Adana'da, lisede okuyan kız öğrenci, okuldan kaçmak isterken yaralandı.

12 Şubat 2009 02:00

Adana'da, lisede okuyan kız öğrenci, okuldan kaçmak isterken yaralandı.

Genç kız demir parmaklığa saplandı - FOTOGALERİ

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki Atatürk Kız Meslek Lisesi 9-A sınıfında öğrenim gören Duygu Ç. (15), bu sabah bir grup arkadaşıyla okulun arkasından bahçe duvarını aşarak kaçmaya çalışırken, bacağına demir parmaklıklar saplanarak yaralandı.

Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi CAN-KUR ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından bacağı demirden kurtarılan Duygu Ç. ambulansla Adana Numune Hastanesine kaldırıldı.

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