Okuldan kaçarken parmaklıklara saplandı

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki Atatürk Kız Meslek Lisesi 9-A sınıfında öğrenim gören Duygu Ç. (15), bu sabah bir grup arkadaşıyla okulun arkasından bahçe duvarını aşarak kaçmaya çalışırken, bacağına demir parmaklıklar saplanarak yaralandı.Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi CAN-KUR ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından bacağı demirden kurtarılan Duygu Ç. ambulansla Adana Numune Hastanesine kaldırıldı.