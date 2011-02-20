Okuldan kaçan her 100 öğrenciden 10'u esrar içiyor

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Madde Kullanımını Önleme ve İzleme Bürosu'nca yapılan araştırmada, anket yoluyla 28 ilçedeki 154 lisede öğrenim gören 31 bin 272 öğrencinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı mercek altına alındı.





Araştırmaya göre, okulunu ve öğretmenlerini seven, derslerinde başarılı ve gelecekten beklentisi olan öğrenciler arasında madde kullanımına daha az rastlandığı tespit edildi.





Dikkat çeken en çarpıcı sonuç ise okula devamsızlık ile alkol, sigara ve esrar kullanımı arasındaki orantı oldu. Okula hiç devamsızlığı bulunmayan öğrencilerden yüzde 33,2'si hayatları boyunca en az bir kez sigara kullandıklarını belirtirken bu oran en az 7 gün okuldan kaçan öğrencilerde neredeyse iki katına ulaşarak yüzde 63,8'e ulaşıyor.





Okula devamsızlığı bulunmayan öğrencilerin yüzde 1,5'inin, en az 7 gün devamsızlığı bulunanların ise yüzde 10,1'inin esrar kullandığı ortaya çıkıyor. Bu sonuçlara göre, okuldan en az 7 gün kaçan her 100 öğrenciden 10'unun en az bir kez esrar içmiş.







Ders notları da araştırıldı





Matematik ve Türkçe ders notlarından yola çıkarak öğrencilerin okuldaki başarısının madde kullanımına etkisi de araştırıldı. Matematik ders notu 1'in altında olan öğrencilerin yaklaşık yarısının en az bir kez sigara kullandığı belirlenirken, bu oran 5 alan öğrencilerde yüzde 37,7'ye indi. Aynı dersten 1'in altında not alan öğrencilerden yüzde 4,4'ü en az bir kez esrar kullandığını ifade ederken, bu oran 5 alan öğrencilerde 2,8'e düştü.





Mezun olduktan sonra çalışmak isteyenler





Araştırmada, liseden mezun olduktan sonra herhangi bir işte çalışmaya düşünen öğrencilerde sigara ve esrar kullanımının daha yaygın olduğu belirlendi. Üniversiteye gitmeyi düşünen öğrencilerin yüzde 43,2'si hayatları boyunca en az bir kez sigara içtiklerini söylerken, bu oran iş aramaya başlamayı düşündüğünü söyleyenlerde yüzde 55,8'e yükseldi.





Araştırmada, okulunu seven ve sevmeyen öğrenciler arasında esrar kullanımında 2 kat fark ortaya çıktı. Okulunu değiştirmek isteyen öğrencilerin yüzde 5,4'ü en az bir kez esrar içtiklerini vurgularken, okulunu değiştirmek istemeyenlerde bu oran yüzde 2,5 olarak belirlendi.





Öğretmen sevgisi





Araştırmaya göre öğretmenleriyle iyi anlaşan öğrenciler daha az sigara ve esrar içiyor.Öğretmenleriyle iyi anlaşan öğrencilerin yüzde 38,8'i sigara, yüzde 2,3'ü ise en az bir kez esrar kullandıklarını söylediler. Öğretmenleriyle iyi anlaşamadığını ifade eden öğrencilerin de yüzde 50,6'sı sigara, yüzde 5,7'si en az bir kez esrar içtiklerini bildirdiler.



