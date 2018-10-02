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Okuldan Atatürk büstünü çaldılar

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak yerinde sökülüp çalındı

02 Ekim 2018 16:08

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak yerinde sökülüp çalındı. Büstün yerine yenisi monte edildi.
Olay, dün gece Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı\'ndaki Yunus Emre İlkokulu\'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz yüzü maskeli 4 kişi gözcülük yaparken, 1 kişi ise okulun bahçesine girip Atatürk büstünü kırarak yeninden söktü, çaldı. Sabah okula gelen görevliler, durumu fark ederek, polise bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı araştırmada, güvenlik kamerasında bazı görüntülere ulaştı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 
Yöneticiler, okulda bulunan diğer Atatürk büstünü mermer kaidenin üzerine yerleştirdi.

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