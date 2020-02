Okuldaki patlamayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden de açıklama yapıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kazan dairesinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın gaz sızıntısından değil, kazan içi sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığının değerlendirildiği ifade edildi.

Gaziemir\'de geçen 6 Şubat\'ta Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kazan dairesinde patlama meydana gelmişti. Olayda ise bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Konuyla ilgili teknik ekiplerin gerekli incelemelerini tamamlamasından sonra doğal gaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifdeler kullanıldı:

\"06.02.2018 tarihinde saat 11.36\'da, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden gelen ihbar üzerine doğalgaz acil müdahale ekibi 1151/1 Sokak No: 8 Gaziemir adresindeki okula saat 11.45\'de ulaşmıştır. Acil müdahale ekipleri tarafından okula girilerek okulun gaz arzı ilk müdahalede servis kutusundan kesilmiştir. Önce kazan dairesi gaz dedektörü ile taranmış daha sonra kazan doğalgaz tesisatı Manometre ile sızdırmazlık testine alınmıştır. Yapılan her iki kontrolde de kaçak olmadığı görülmüştür. Ayrıca kazan doğalgaz tesisatında herhangi bir deformasyon veya hasar tespit edilmemiştir. Kazan dairesi kontrollerinden sonra saat 12.06\'da olay yerine gelen bakım ekipleri tarafından okulda ve kazan dairesi içerisinde lazerli gaz detektörleri ile yapılan kontrollerde de herhangi bir gaz kaçağına rastlanmamıştır. Okula ait yeraltı servis hattı üzerinde ve çevrede gaz detektörleriyle yapılan kontroller sonucunda da doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olay yerinde yapılan incelemede duvarlarda yangın, is vb. gibi herhangi bir yanıcı patlayıcı izine rastlanmamıştır.\"

ANA VE SU İLETİM BORULARI PARÇALANMIŞ

Açıklamada, patlamanın nedenine de ilişkin bilgiye de yer verilerek, şöyle denildi:

\"Isıtma tesisatı incelendiğinde, ortamda sadece kazan yanma gövdesi ve duman borularının sağlam kaldığı, kazan koruma sacı ve diğer ekipmanların patlama nedeni ile etrafa saçıldığı, ısıtma devresinde bulunan vanaların, pislik tutucuların, üç yollu vana ve su iletim borularının parçalandığı görülmüştür. Bodrum kattaki kazan dairesine uzak diğer odalarda 3 cm\'ye yakın su birikintileri tespit edilmiştir. Bu incelemeler sonucunda patlamanın gaz sızıntısından değil kazan içi sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Meydana gelen olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah\'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diler, yararlanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.\"



