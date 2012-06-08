Okuldaki not kavgasına gazlı müdahale

Yüksekova Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri ders notları yüzünden kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis gaz bombası ve joplarla olaya müdahale edince 7 öğrenci hastanelik oldu.

Hakkari'de Yüksekova Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde öğretmenler ile öğrenciler ders notları yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğretmenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, olaya gaz bombaları ve joplarla müdahale edince 7 öğrenci hastanelik oldu.

Öğrenciler Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, okulun kamera kayıtlarını inceledikten sonra gerekenin yapılacağını söyledi.

Bu arada olayı duyan aileler Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın etti.