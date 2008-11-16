Okuldaki başarısızlığın nedeni hipertansiyon olabilir

Tedavi edilmeyen hiperaktivite okul başarısını düşürüyor

Çocukların öğrenme stilleri önem taşıyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Anarat yaptığı açıklamada, çocuklarda hipertansiyonun yetişkinlerden daha çok dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuk hipertansiyonunun altında ciddi hastalıkların yatabildiğini ve tedavisinin daha zor olduğunu ifade eden Anarat, "Bazen 4-5 tansiyon ilacı kullanmak zorunda kalıyorlar ki tedavi için bunları erişkine verseniz ayakta duramaz" dedi.Çocuklarda görülen hipertansiyonun erişkinlik dönemleri içinde ciddi sağlık sorunlarının habercisi olduğuna dikkati çeken Anarat, bu çocukların 40 yaşından sonra enfarktüs ve beyin kanaması geçirme riskinin fazla olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Anarat, erişkinlerde görülen hipertansiyonun kan basıncı ciddi boyutlara ulaşmadan saptanamayacağını buna karşın çocuk hipertansiyonunun "sinyal verdiğini" vurguladı. Anarat, baş ağrısı, görme bozuklukları, bulantı, yorgunluk, okul başarısında düşme ve karın ağrısının çocuklarda görülen hipertansiyonun belirtileri olduğunu söyledi.Prof. Dr. Anarat, 10 yaşın altındaki çocuklarda görülen hipertansiyonun yüzde 70'inin böbrek hastalığı, tümör, kalp hastalığına bağlı olabildiğini, bu yaş grubunun üzerindeki çocuklarda ise hastalığa fazla kilo ve genetik yatkınlığın neden olduğunu ifade etti.Türkiye'de çocuklarda hipertansiyon görülme sıklığının yüzde 1-3 olduğuna dikkati çeken Anarat, buna karşın son yıllarda fast food tarzı beslenmenin yaygınlaşması ile kilolu çocukların sayısının arttığını belirtti. ABD'de çocuklarda yüksek tansiyon görülme sıklığının yüzde 4.5 olduğunu vurgulayan Anarat, "Geleceği görmek için bizden daha ilerdeki ülkelere bakmak lazım. Kilolu çocuk sayımız arttıkça, tansiyonu yüksek çocuklarımızın da sayısı artacak. Eğer tedbir almazsak bizim de gideceğimiz oran orası" dedi.Anarat, özellikle 3 yaşın üzerinde çocuğu olan ebeveynlerin, hangi nedenle doktora giderlerse gitsinler, çocuklarının kan basıncını ölçtürmeyi de talep etmelerini istedi. Ailelerin, çocuklarının kilosu, boyu, kalp atış hızı kadar tansiyonunu da bilme hakkına sahip olduklarını vurgulayan Anarat, "Çünkü bizim toplumda öyle bir şey var ki çocuk kolunu uzatıp 'bende tansiyon var mı' dese poposuna vuruyorlar 'senin tansiyonun mu olur' diye. Evet, çocukta da yüksek tansiyon olabiliyor" diye konuştu.