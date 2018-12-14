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Okulda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta özel bir lisede matematik öğretmeni olan Erdal Karadeniz (43) ders çıkışında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

14 Aralık 2018 17:12

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta özel bir lisede matematik öğretmeni olan Erdal Karadeniz (43) ders çıkışında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Terakki Mahallesi\'nde bulunan özel lisede öğretmenlik yapan Karadeniz, dersten çıktıktan sonra öğretmenler odasına yürümeye başladı. Bu sırada fenalaşan genç öğretmen yere yığıldı. Karadeniz\'in yardımına öğretmenler ve öğrenciler koştu. Okula gelen sağlık ekipleri Karadeniz\'e müdahalede bulundu. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Karadeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Erdal Karadeniz\'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Evli ve 1 çocuk babası öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye gelen öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

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