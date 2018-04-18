Okulda şiddete uğrayan çocuk iç kanama geçirdi!

Bursa’nın İznik ilçesi Çiçekçi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi B.G. (10), eve geldikten bir süre sonra fenalaştı.Babası Burhan G.’ye okulda göğsüne tekme atıldığını söyleyen çocuk, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından B.G., İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İç kanama geçirdiği belirlenen B.G. ameliyat edildi.

Baba Burhan G., oğluna okulun ortaokul bölümünde görev yapan ve olay günü nöbetçi olan İngilizce öğretmeni H.C.’nin (32) tekme attığını iddia etti. Burhan G., öğretmenin, “Neden şımarık hareketler yapıyorsun” diyerek oğlunun göğsüne vurduğunu ileri sürdü, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. B.G.’nin okulda bir arkadaşı ile kavga ettiğini belirten yetkililer, “B. olay günü okulda bir arkadaşı ile kavga ediyordu. Nöbetçi öğretmen bu iki genci ayırdı. Bu sırada B.’nin göğsüne tekmeyi kavga ettiği arkadaşı mı vurdu yoksa öğretmen mi, bu konu netlik kazanmadı. Müfettiş, tanıkları dinledikten sonra konu hakkında bilgi verecek. Öğretmen de şu anda açığa alınmadı” ifadelerini kullandı.

İznik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.