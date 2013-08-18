Okulda porno izleten öğretmene ihtar, ihbar edene kınama cezası

Ankara Yenimahalle Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, öğretmen M.E.’nin öğrencilere yönelik taciz iddiaları ile çalkalanıyor. Savcılığın yürüttüğü taciz soruşturması ile ilgili MEB soruşturması devam ederken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma raporunda M.E.'nin bilgisayarında pornografaik görüntüler varken öğrencileri yanına çağırdığı, bir kız öğrenciyi kolundan zorla çekerek odasına almak istediği belirtildi.

Raporda, öğrencilerin M.E.’nin kendileriyle açık saçık konuşmalar yaptığını, yanına asla yalnız gitmediklerini, M.E.’nin bilgisayarında porno görüntüler varken kendilerini yanına çağırdığını anlattıkları ileri sürdü. Öğretmenlerden M.T. ise, M.E.’nin bir kız öğrenciyi odasının kapısında kolundan zorla çekip içeri almak istediğini, öğrencilere, “Benim 12. sınıfa giden bir sevgilim var” dediğini öne sürdü.

Rapora yansıyan öğrenci ifadeleri şöyle:

- “M.E.’nin sözlü tacizini duydum ve bana da, ‘Benimle sohbet etmezseniz notunuz düşer. Elimden çikolata yiyeceksiniz’ dedi. Eşinin üzerine getirdiği kumaları anlattı, Arap kadınların vücudunun güzel olduğunu söyledi. Bana dokunmaya çalıştığını hissettim. Kız öğrencilerin ders kıyafetlerini kendi odasında değiştirmelerini isterdi. Boynuma hacı yağı sürdü.”

- “Bana sürekli ‘Kaşlarını aldır, kilolarını ver’ derdi. Derste zaman zaman benim ve diğer kız öğrencilerin kulağına eğilerek, ‘Kızlar geceleri güzelleşir, sen git gide güzelleşiyorsun’ gibi sözler söylerdi. Bir kere aniden kapıyı çalmadan odasına girdim. Bilgisayarını kapatamadı, şaşırdı. Bilgisayarda çıplak dansöz izliyordu.”

- “Almanların bir günleri oluyormuş, ‘Bu günlerde erkekler ve bayanlar topluca parti yapıp, ilişkiye giriyorlar’ dedi.”

- “Son peygamber olduğunu, hacca gitmesine gerek olmadığını, çünkü Kabe’nin kendi etrafında döndüğünü, ölümsüz olduğunu söylüyordu. 15 yıl önce ölen annesinin kendisine her sabah kahvaltı hazırladığını anlatıyordu. ‘Ben yol göstericiyim, peygamber yok, bana inanın, ben sizi cennete götürürüm’ diyordu. Üzerimize parfüm sıkarak, ‘Cennetin kokusunu sıkıyorum. Siz de cennete gideceksiniz’ diyordu.”

Açık saçık konuşmaktan ceza

Bazı öğrenciler ise sözlü tacizi kabul etti, ancak fiziksel taciz iddialarını doğrulamadı. Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri, M.E.’ye sınıfta açık saçık konuşmaktan ihtar, peygamberlik iddiaları nedeniyle ise bir maaş kesme cezası verdi. Raporda, “M.E.’nin asılsız da olsa hakkında taciz ile ilgili şaibe olduğundan aynı yerde görev yapmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından ilde görev yerinin değiştirilmesi uygundur” denildi.

Şikâyet edene kınama cezası

Raporda ayrıca bazı öğretmenlerin taciz iddialarını doğrulamaması nedeniyle M.T.’nin, M.E.’nin taciz dedikodusunun yayılmış olmasında etkili olabileceğine vurgu yapılarak, M.T.’ye kınama cezası verildiği belirtildi. M.T.’nin, kurumun huzur ve çalışma düzenini bozduğu için tayini Doğantepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ne çıkarıldı.