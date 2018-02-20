Okulda öğrenciler birbirini öptü, dava açıldı; mahkeme "Çocukların kişisel gelişimine yönelik rapor alınsın" dedi

Antalya'da öğrenciler arasında yaşanan duygusal yakınlaşma mahkemeye taşındı. Aynı okulda okuyan S.Ö. (13) ile A.K. (16), okul bahçesinin arkasında buluşarak birbirlerine sarılıp öpüştü. Video kaydına alınan öğrencilerin görüntüleri arkadaşları arasında paylaşıldı. Okul müdürünün olaydan haberdar olması üzerine, tutanak hazırlandı polise verdi. Ailelerin şikayetçi olmamasına rağmen, görüntüyü çeken ve paylaşan çocuklar hakkında mahkeme açıldı. Mahkeme başkanı çocukların kişisel gelişimine yönelik rapor alınması kararı vererek duruşmayı erteledi.

A.Ş.’nin babası Y.Ş., “Bu çocukları bu kadar ağır suçlarla sanık sandalyesine oturtanlar keşke gerçek istismar davalarında da bu kadar cesur olsa” dedi.

Aynı okulda okuyan A.Ş., S.Ö. ile A.K.’nın arkadaşlarının birbirini öpreken videosunu çekti. A.Ş., cep telefonuyla çektiği videoyu olaydan bir gün sonra S.Ö.’nün cep telefonuna gönderdi. S.Ö. de videoyu iki arkadaşı ile paylaştı. Aynı görüntü iki çocuk arasında daha paylaşıldı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, çekilen görüntü ile ilgili okulda tartışma yaşanınca devreye okul müdürü ve öğretmenler girdi. Müdür tutanak hazırlayıp polise haber verdi. Okula gelen polis ekipleri, çocukları Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdi.

S.Ö. ve annesi H.Ö., şikâyetçi olmadıklarını belirtirken, soruşturma sonunda görüntüyü çeken 13 yaşındaki A.Ş. hakkında ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’, 16 yaşındaki A.K. hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, görüntüleri kendi aralarında paylaşan dört çocuk hakkında ise ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları nakletmek’ suçlamasıyla Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dünkü duruşmada mahkeme başkanı çocukların kişisel gelişimine yönelik rapor alınması kararı vererek duruşmayı erteledi. A.Ş.’nin babası Y.Ş., “Bu çocukları bu kadar ağır suçlarla sanık sandalyesine oturtanlar keşke gerçek istismar davalarında da bu kadar cesur olsa” dedi.