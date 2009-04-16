Okulda 'Kız kardeşime niye baktın' dayağı

Bolu'da Canip Baysal Lisesi 11'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.M.S., 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ö.Ö.'yü aynı okulda okuyan kız kardeşine baktığı gerekçesiyle okulun bodrumunda dövdü. Ö.Ö.'nün yüzünde morluklar oluşurken, A.M.S. okuldan kaçtı.



Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Lisesi'nde teneffüs sırasında A.M.S., Ö.Ö.'nün yanına gelerek sessiz bir yerde konuşmak istediğini söyledi. Yanına aynı sınıftan üç arkadaşını da alan A.M.S., Ö.Ö.'yü okulun bodrumuna götürdü. A.M.S., aynı okulda 9'ncu sınıfta eğitim gören kız kardeşine baktığı iddiasıyla Ö.Ö'yü dövdü. Yüzünde morluklar oluşan Ö.Ö., 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.M.S. ise olayın ardından okuldan kaçtı. Okul yönetimi, A.M.S'nin ailesini arayarak bilgi verdi. Velisiyle birlikte karakola giderek ifade veren A.M.S. serbest bırakıldı.



Ayakta tedavi edilen Ö.Ö. taburcu edilirken, okul yönetimi A.M.S'yi disiplin kuruluna sevk etti.







