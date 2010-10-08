-OKULDA KİTAP OKUMA ZORUNLULUĞU KÜTAHYA (A.A) - 08.10.2010 - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde faaliyet gösteren ilköğretim okulları ve liselerde öğrenciler, 3 yıldır okulların açık bulunduğu günlerde öğle aralarında zorunlu olarak 20'şer dakika kitap okuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, 3 yıl önce başlattıkları proje sayesinde eğitimde önemli başarılar elde edildiğini bildirdi. Eğitimde kalitenin artması ve elde ettikleri başarılara her yıl yenilerinin eklenmesine karşı bunu yeterli görmediklerini, zorunlu kitap okuma kampanyasını devam ettirerek daha büyük hedeflere yol aldıklarını belirten Sevgi, şöyle konuştu: ''Geçen eğitim-öğretim yılında gerek Seviye Belirleme Sınavlarında (SBS) gerekse Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) önemli başarılar elde ettik. Ancak bu eğitim-öğretim yılında daha üst seviyelerde başarılar hedefliyoruz. Bunun için 20 dakikalık zorunlu kitap okuma kampanyamızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Sık sık okullara giderek denetimlerde bulunuyoruz. İnsanın en büyük dostu kitaptır. Kampanya ile bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız kitap okuma saatlerini zorunluluk değil, ihtiyaç olarak algılamaya başladı. Bu durum onlara boş saatlerini olumlu değerlendirme alışkanlığı kazandırdığı gibi anlama ve düşüncelerini düzgün ifade edebilme yeteneklerini de geliştiriyor.'' Sevgi, öğrencilerin, öğle arasının başladığı saat 12.00'den 12.20'ye kadar kitap okuduklarını sözlerine ekledi. İlçede Çok Programlı Lise ve Anadolu Öğretmen Lisesi ile Pazarlar, Yakuplar ve Sofular ilköğretim okullarında yaklaşık 850 öğrenci bulunuyor.