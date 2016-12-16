'Okulda kavga var' diye çağırdıkları polislere çiçek verip slogan attılar

Bursa’nın İnegöl ilçesi Saime Sultan Mesleki ve Teknik Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, İstanbul’da hafta sonu çevik kuvvet ekiplerine destek vermek için ilginç bir yöntem uyguladı. 155 Polis İmdat’ı arayıp ’Okulda kavga var’ diyen öğrenciler, gelen polisleri ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı ve dev Türk Bayrağı ile karşılayıp çiçek verdi.

Geçen cumartesi günü İstanbul Dolmabahçe’de 44 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından, İnegöl’deki Saime Sultan Mesleki ve Teknik Lisesi Öğrencileri, polislere moral ve destek vermek için plan yaptı.

Önce 155 Polis imdat'ı arayıp, "Okulumuzda kavga var" ihbarında bulunan öğrenciler, kısa sürede gelen polis ekiplerini açtıkları büyük Türk Bayrağı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile karşıladı. Öğrenciler daha sonra "başımız sağolsun" dedikleri polis memurlarına çiçekler verdi.

Öğrenciler adına konuşan Enes Üçkardaş, "Polisimize destek vermek için böyle bir uygulamayı tüm arkadaşlar olarak planladık. Teröristlere karşı verdikleri mücadelede onlara başarılar diliyoruz" dedi.

Kavga ihbarına müdahale etmek için geldikleri okulda karşılaştıkları uygulama ile duygulanan polisler araçları ile okuldan ayrılırken, öğrencilere siren çalarak teşekkür etti.